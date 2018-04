Ekipa Gortata nad przepaścią. "Wygrana wymknęła się z rąk"





Washington Wizards ulegli na wyjeździe Toronto Raptors 98:108 w meczu pierwszej rundy fazy play-off. W rywalizacji do czterech zwycięstw Czarodzieje przegrywają już 2-3. Marcin Gortat zdobył dziesięć punktów.

Po dwóch meczach w Waszyngtonie rywalizacja przeniosła się do Kanady. Toronto po raz trzeci wykorzystało atut własnego parkietu. Szóste spotkanie serii odbędzie się w hali Wizards.

Nie wytrzymali końcówki

Środowy mecz długo był bardzo wyrównany, a żadnej z drużyn nie udawało się osiągnąć przewagi większej niż kilkupunktowej. Na 8.52 min przed ostatnią syreną goście prowadzili 87:82, ale od tego momentu praktycznie przestali trafiać do kosza.

Pięć meczów wystarczyło. Wojownicy i Szóstki grają dalej Koszykarze Golden... czytaj dalej » Przez ponad osiem minut Czarodzieje swoje konto powiększyli o zaledwie sześć punktów. W tym samym czasie Raptors zdobyli aż 24.

Gortat na parkiecie przebywał 34 minuty i trafił cztery z dziewięciu rzutów z gry oraz oba wolne. Jego konto uzupełnia dwanaście zbiórek, dwie asysty, jeden blok i jedna strata. Popełnił cztery faule. Najlepszy w ekipie gości był John Wall, który uzyskał 26 punktów. Wśród zwycięzców DeMar DeRozan - 32 punkty.



- Mamy wrażenie, że zwycięstwo w tym meczu wymknęło nam się z rąk, ale jednocześnie wiemy, że robiliśmy wszystko co się dało, aby wygrać. Po prostu mimo dogodnych sytuacji piłka po naszych rzutach nie chciała wpadać do kosza - podkreślił Wall.

Wieczór Rakiet i LeBrona

Prowadzenie 3-2 objęli także koszykarze Cleveland Cavaliers. Ubiegłoroczni finaliści we własnej hali pokonali Indiana Pacers 98:95, a wszystko zawdzięczając LeBronowi Jamesowi. 33-letni skrzydłowy nie tylko zapisał na swoim koncie 44 pkt, 10 zbiórek i osiem asyst, ale przede wszystkim był kluczową postacią w końcówce.



Przy remisie 95:95, gdy na zegarze pozostawało 3,3 s, zablokował wchodzącego pod kosz Victora Oladipo, a następnie równo z końcową syreną trafił za trzy punkty. - To właśnie dlatego jest najlepszym zawodnikiem na świecie - komplementował Jamesa kolega z drużyny Kevin Love.



Minionej nocy awans do kolejnej rundy wywalczyli Houston Rockets. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego wygrała u siebie z Minnesota Timberwolves 122:104, a całą rywalizację 4-1.



W półfinale Konferencji Zachodniej Rockets zmierzą się z lepszym w parze Oklahoma City Thunder - Utah Jazz. W środę Thunder uniknęli wyeliminowania wygrywając u siebie 107:99 i teraz przegrywają tylko 2-3.

Wyniki środowych meczów pierwszej rundy play-off:



Konferencja Wschodnia:



Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 98:95

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Cavaliers)



Toronto Raptors – Washington Wizards 108:98

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Raptors)



Konferencja Zachodnia:



Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 107:99

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Jazz)



Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 122:104

(Rockets wygrali 4-1 rywalizację play off do czterech zwycięstw)