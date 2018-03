Durant ratował mistrzów. Kontuzja Curry'ego





W najciekawszym czwartkowym meczu ligi NBA Golden State Warriors pokonało we własnej hali San Antonio Spurs 110:107. Obrońcy tytułu wygraną zawdzięczają przede wszystkim Kevinowi Durantowi. Już w trzeciej minucie z powodu skręcenia prawego stawu skokowego parkiet opuścił Stephen Curry.

29-letni rozgrywający Wojowników do gry już nie wrócił. Uraz nie jest poważny, ale można się spodziewać, że przed nadchodzącą fazą play-off Curry zapobiegawczo opuści kilka spotkań.

Lider Warriors w tym sezonie miał już problemy ze stawem skokowym. Przez tego typu kontuzję w grudniu pauzował przez trzy tygodnie. - Nawet bez Stephena mamy w składzie dość gwiazd i utalentowanych graczy - podkreślił trener Steve Kerr.

Znany koszykarz znalazł klub. Czekał na narodziny dziecka Najlepszy... czytaj dalej » Jego słowa potwierdziła ostatnia kwarta, która zaczynała się przy dziewięciopunktowym prowadzeniu Spurs. Bardzo dobrze w ich szeregach zagrał LaMarcus Aldridge, który uzyskał 30 punktów i 17 zbiórek. Na nic się to jednak zdało, kiedy w trans wpadł Durant.



W niespełna cztery i pół minuty zdobył 14 punktów, a ostatnim rzutem w tym okresie doprowadził do remisu 105:105. Na zegarze pozostawało wówczas 2.02 min. Sparaliżowani goście do końca nie trafili już żadnego rzutu z gry.



Durant - najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) ubiegłorocznych finałów - uzyskał łącznie 37 punktów. Miał także 11 zbiórek, cztery bloki i cztery asyst.



Warriors z bilansem 51 zwycięstw i 14 porażek zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej. Spurs (37-28) sklasyfikowani są na piątej pozycji. Prowadzi ekipa Houston Rockets (51-13), która minionej nocy odpoczywała.

Boston w play-off

Na Wschodzie prowadzą koszykarze Toronto Raptors (47-17). Oni również w czwartek nie grali. Na drugiej pozycji plasują się Boston Celtics (46-20). Po wyjazdowym zwycięstwie nad Minnesota Timberwolves 117:109 dołączyli do Raptors i także są już pewni gry w fazie play off.



Gości do wygranej poprowadził Kyrie Irving - 23 pkt, osiem asyst i siedem zbiórek. Al Horford dołożył 20 pkt, osiem zbiórek i sześć asyst. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Serb Nemanja Bjelica - 30 pkt.

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 111:125

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 110:107

Miami Heat - Philadelphia 76ers 108:99

Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 109:117

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 115:87

TABELE:

KONFERENCJA WSCHODNIA:



ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1. Toronto 47 17 .734

2. Boston 46 20 .697

3. Philadelphia 35 29 .547

4. New York 24 41 .369

5. Brooklyn 21 45 .318



CENTRAL DIVISION

1. Cleveland 38 26 .594

2. Indiana 37 28 .569

3. Milwaukee 34 31 .523

4. Detroit 29 36 .446

5. Chicago 22 42 .344



SOUTHEAST DIVISION

1. Washington 37 28 .569

2. Miami 35 31 .530

3. Charlotte 28 38 .424

4. Atlanta 20 45 .308

5. Orlando 20 45 .308

KONFERENCJA ZACHODNIA:



NORTHWEST DIVISION

1. Portland 39 26 .600

2. Minnesota 38 29 .567

3. Oklahoma City 38 29 .567

4. Denver 35 30 .538

5. Utah 35 30 .538



PACIFIC DIVISION

1. Golden State 51 14 .785

2. LA Clippers 34 29 .540

3. LA Lakers 29 35 .453

4. Sacramento 20 45 .308

5. Phoenix 19 48 .284



SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 51 13 .797

2. New Orleans 38 26 .594

3. San Antonio 37 28 .569

4. Dallas 20 45 .308

5. Memphis 18 46 .281