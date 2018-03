Początek play-off bez lidera Wojowników. "Mam nadzieję, że trener się myli"





Zła wiadomość dla kibiców Golden State Warriors. Kontuzja kolana Stephena Curry'ego okazała się na tyle poważna, że koszykarz nie wystąpi w pierwszej rundzie fazy play off. Potwierdził to w poniedziałek trener obrońców tytułu Steve Kerr.

Curry to jedna z największych gwiazd ligi. Urazu nabawił się w trzeciej kwarcie piątkowego meczu z Atlantą Hawks (106:94). Wcześniej pauzował sześć spotkań z powodu kontuzji stawu skokowego.

- Niestety Stephen na pewno nie zagra w pierwszej rundzie play off. Po trzech tygodniach powtórzymy badania i wówczas lekarz będzie mógł ocenić, czy potrzebna jest dłuższa przerwa - powiedział Kerr.

Ciągle wierzy

W kolanie doszło do naderwania więzadła i wstępnie ustalono, że Curry'ego czeka co najmniej trzytygodniowa przerwa. Pierwsza runda play off ma się zacząć 14 kwietnia.

- Mam nadzieję, że trener się myli i będę szybciej do dyspozycji. Chcę pozostać dobrej myśli. Zrobię wszystko, żeby wrócić przed końcem sezonu i pomóc kolegom w obronie tytułu - skomentował 30-letni koszykarz.

Występ w play off zapewniło sobie dotychczas siedem drużyn; z Konferencji Wschodniej: Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers oraz "Wojownicy" i Houston Rockets z Zachodu.