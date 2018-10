Ostatni rzut i pudło LeBrona. 285 punktów i dogrywka





LeBron James wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w nowych barwach. Ostatniej nocy jego Los Angeles Lakers było najbliżej wygranej, ale przegrało po dogrywce z San Antonio Spurs 142:143, a ostatni rzut w meczu nie trafił właśnie Król James.

Po porażkach z Portland Trail Blazers i Houston Rockets, LeBron szukał pierwszej wygranej w sezonie w starciu z Ostrogami. Przyjezdni szybko chciał mu wybić z głowy te plany, bo już po pierwszej kwarcie to oni prowadzili 40:26.

Jeziorowcy w porę się obudzili, kolejne kwarty padały już ich łupem. Niespełna dziesięć sekund przed końcem gospodarze mieli już tylko trzy punkty straty do Spurs. Wtedy piłkę otrzymał James (bo kto jak nie on?), zrobił kilka kroków z piłką, zatrzymał się w okolicy dziewiątego metra i celnym rzutem za trzy wprawił w euforię kibiców zasiadających w Staples Center, doprowadzając do dogrywki.



Down by 3 late in the 4th... LeBron James answers the call!! #LakeShowpic.twitter.com/IBFPIQrgBD — NBA (@NBA) October 23, 2018





Niespełna minutę przed jej zakończeniem gospodarze prowadzili już nawet sześcioma punktami, wydawało się, że nic złego już im się nie stanie, ale stało. Ekipa z Teksasu zdobyła bowiem siedem punktów z rzędu przy żadnym Lakers! Tuż przed końcową syreną kibice liczyli na deja vu jednak tym razem James nie miał już tyle szczęścia, mimo że próbował rzucać z mniejszej odległości. LeBron straszył wsadami w debiucie. Rywale nie pękli LeBron James... czytaj dalej »

"Wiedziałem, w co się pakuję"

- Nie jestem zrezygnowany. Wiedziałem, w co się pakuję. To jest proces. Kiedy wreszcie wszystko sobie poukładam, będzie dobrze. Nie przyszedłem tu z myślą, że będziemy pędzić od samego startu. To musi potrwać, ja to rozumiem - tłumaczył James, który mecz zakończył z dorobkiem 32 punktów, 14 asyst i ośmiu zbiórek.

Ekipie z Miasta Aniołów nie pomógł też świetny występ Kyle'a Kuzmy, który zdobył 37 punktów. Gości do zwycięstwa poprowadził duet LeMarcus Aldridge - DeMar DeRozan. Pierwszy z nich uzyskał 37 punktów i miał 10 zbiórek, drugi dołożył 32 punkty i 14 asyst.



Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Boston Celtics - Orlando Magic 90:93

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 127:106

Milwaukee Bucks - New York Knicks 124:113

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 101:91

Dallas Mavericks - Chicago Bulls 115:109

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 84:92

Portland Trail Blazers - Washington Wizards 124:125 (po dogr.)

Golden State Warriors - Phoenix Suns 123:103

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 142:143 (po dogr.)