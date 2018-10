Niesamowite rzeczy w Chicago. Wojownicy bili rekord za rekordem





To była rekordowa noc w Chicago. Wszystko za sprawą ekipy Golden State Warriors, która miała swój dzień. Zwłaszcza Klay Thompson, który trafił aż czternaście rzutów za trzy punkty, czym ustanowił nowy rekord ligi NBA. Wojownicy pokonali Bulls 149:124.

Nie od dziś wiadomo, że to obrońcy mistrzowskiego tytułu najczęściej korzystają w NBA z rzutów za trzy punkty i najskuteczniej tą bronią się posługują. A zwłaszcza Stephen Curry, do którego należał poprzedni rekord trójek. Przed dwoma laty w starciu z New Orleans Pelicans Steph trafił ich aż 13.

Minionej nocy w United Center Thompson zaliczył o jedną więcej. - Po prostu wiedziałem, że to jest ta noc. Po prostu to wiedziałem - przyznał absolutny bohater nocy.

Trafiał jak natchniony

Jego koledzy od samego początku szukali głównie jego. W pierwszej połowie Klay oddał dziesięć celnych rzutów za trzy, koledzy trafili siedem i w efekcie padł rekord trójek w pierwszych dwóch kwartach. A to nie wszystko. Golden State rzuciło też najwięcej, bo aż 92 punktów do przerwy od 1990 roku (44 w pierwszej kwarcie i 48 w drugiej).

Na świeczniku był głównie Thompson. - To jedno z najlepszych uczuć w koszykówce, gdy dotykasz piłki i już wtedy czujesz, jakby za każdym razem wchodziła do kosza - przyznał w rozmowie z dziennikarzami. - Nie wiem, czy byłbym w stanie bić te rekordy bez tej drużyny - podkreślił.

Po rekordowej, czternastej trójce w trzeciej kwarcie otrzymał głośną owację od całej United Center. Na czwartą kwartę już nie wyszedł na parkiet. Mecz zakończył z dorobkiem 52 punktów. A to wszystko w 27 minut. Można?



Klay Thompson (52 PTS) ERUPTS for the @warriors, knocking down an #NBA RECORD 14 3-pointers! #DubNation#KiaTipOff18pic.twitter.com/8ZWIVd8HBt — NBA (@NBA) October 30, 2018





Dotychczasowy rekordzista nie miał pretensji, sam pogratulował koledze. - Jestem szczęśliwy, że to mój kolega z drużyny, a nikt inny, a ja to osobiście widziałem - stwierdził Curry.

