Bez lidera ani rusz. Pelikany zatrzymane





Gortat rozgrywa 11. sezon w NBA

Na dziesięciu kolejnych zwycięstwach zakończyła się znakomita seria New Orleans Pelicans. Przerwali ją Marcin Gortat i jego Washington Wizards, którzy wygrali 116:97.

48 punktów, 17 zbiórek, lepszy tylko Shaq W końcówce... czytaj dalej » Pelikany to jedna z rewelacji rozgrywek. Ich znakomita seria to w głównej mierze efekt kapitalnej formy Anthony'ego Davisa. W Waszyngtonie jednak lider nie mógł zagrać z powodu kontuzji kostki, której doznał w ostatnim starciu z Sacramento Kings.

Królowali na tablicy

Ile znaczy obchodzący w niedzielę 25 lat Davis, pokazało piątkowe starcie. Czarodzieje bezlitośnie wykorzystali jego brak. Szczególnie było to widać na tablicach. Wizards aż dziesięć razy zbierali piłkę w ataku, New Orleans - dwa.

Gospodarze w tym meczu przegrywali tylko przez moment w drugiej kwarcie. Później osiągnęli aż 27-punktową przewagę i do końca ich prowadzenie nie było zagrożone. Bohaterem Wizards okazał się Otto Porter Jr., autor 19 punktów. Mógł też liczyć na kolegów. Markieff Morris i Bradley Beal rzucili odpowiednio 17 i 16 oczek. Gortat spędził na parkiecie 16 minut. Zdobył w tym czasie sześć punktów i miał osiem zbiórek.

Wizards mają tyle samo zwycięstw, ale jedną porażkę więcej od sklasyfikowanych na trzecim miejscu Cleveland Cavaliers (38-27). Drugą pozycję zajmuje Boston Celtics (46-20), a pierwszą Toronto Raptors (48-17). Durant ratował mistrzów. Kontuzja Curry'ego W najciekawszym... czytaj dalej »

Mistrzowie przegrywają bez lidera

Kanadyjski zespół w piątkowym hicie we własnej hali pokonał 108:105 najlepszych na Zachodzie Houston Rockets (51-14). Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli Raptors i szybko uzyskali 19-punktowe prowadzenie. Teksańczycy mozolnie jednak odrabiali stratę, a do remisu 102:102 doprowadzili, gdy na zegarze pozostawało 2.10 min.



Goście przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę jednak nie zdołali. Do końca trafili jeszcze tylko jeden rzut z gry i po 17 zwycięstwach z rzędu zeszli z parkietu pokonani. Wśród zwycięzców prym wiódł Kyle Lowry. Uzyskał 30 pkt przy świetnej skuteczności z gry - 10/14. Do tego miał sześć asyst. DeMar DeRozan dołożył 23 pkt.



Minionej nocy przegrała także druga czołowa ekipa Konferencji Zachodniej - Golden State Warriors (51-15). Obrońcy tytułu ulegli na wyjeździe Portland Trail Blazers 108:125. Choć wynik końcowy wskazuje wyraźne zwycięstwo gospodarzy, to na początku ostatniej kwarty prowadzili tylko jednym punktem. W cztery minuty powiększyli jednak przewagę do dziesięciu i Wojownicy nie byli już w stanie ich dogonić.

Pod nieobecność kontuzjowanego Stephena Curry'ego najlepszy w jego zespole był Kevin Durant - zdobywca 40 pkt. Gospodarzy do triumfu poprowadzili C.J. McCollum i Damian Lillard, którzy uzyskali odpowiednio 30 i 28 pkt.



Wyniki piątkowych meczów NBA:

Detroit Pistons - Chicago Bulls 99:83

Indiana Pacers - Atlanta Hawks 112:87

Toronto Raptors - Houston Rockets 108:105

Memphis Grizzles - Utah Jazz 78:95

Milwaukee Bucks - New York Knicks 120:112

New Orleans Pelicans - Washington Wizards 97:116

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 125:116

Portland Tral Blazers - Golden State Warriors 125:108

Sacramento Kings - Orlando Magic 94:88

Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 116:102