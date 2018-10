Gortat zaczął od porażki. Szalał jego kolega z drużyny





Porażką Marcin Gortat rozpoczął swój dwunasty sezon w NBA i premierowy w nowych barwach. Koszykarze Los Angeles Clippers przegrali we własnej hali z Denver Nuggets 98:107, a polski środkowy zdobył sześć punktów.

18 minut gry, trzy celne z pięciu rzutów z gry, sześć zbiórek, dwie asysty i trzy faule - to dorobek Gortata, który latem trafił do Clippers po pięciu latach gry w Washington Wizards.

Pogubili się w końcówce

Złą wiadomością dla polskiego środkowego jest znacznie lepsza postawa jego zmiennika Bobana Marjanovica. Serb w 18 minut zdobył 18 punktów i w dużej mierze dzięki niemu Clippers w czwartej kwarcie osiągnęli ośmiopunktowe prowadzenie. Wówczas na zegarze pozostawało jeszcze 5.14 min.

W tym momencie gra gospodarzy jednak kompletnie się zacięła. Do końca trafili jeszcze tylko jeden rzut z gry i musieli uznać wyższość Nuggets. Wśród zwycięzców najlepszy był Serb Nikola Jokić - 21 punktów.

Clippers następny mecz rozegrają w piątek, kiedy podejmą ekipę Oklahoma City Thunder.

Pojedynek debiutantów

Od porażki sezon zaczęli też Houston Rockets, czyli drużyna teoretycznie mająca największe szanse zdetronizować broniących tytułu Golden State Warriors. Teksańczycy dali się jednak kompletnie zdominować New Orleans Pelicans i przegrali we własnej hali 112:131.

Gości do triumfu poprowadzili Anthony Davis - 32 pkt, 16 zbiórek, osiem asyst i trzy bloki oraz Elfrid Payton, który jedenasty raz w karierze uzyskał tzw. triple double. Miał dokładnie po 10 punktów, zbiórek i asyst.

W Phoenix na parkiecie pojawili się dwaj najbardziej przykuwający uwagę debiutanci - Deandre Ayton wybrany z numerem pierwszym w drafcie przez miejscowych Suns oraz 19-letni Słoweniec Luka Doncic z Dallas Mavericks. Znacznie więcej powodów do zadowolenia miał ten pierwszy. Ayton uzyskał 18 pkt i 10 zbiórek, a jego zespół wygrał 121:100. Dorobek Doncica to 10 punktów przy trafionych zaledwie pięciu z 16 rzutów z gry.

Wielki powrót

Po raz pierwszy od stycznia na parkiecie zaprezentował się Kawhi Leonard. 27-letni skrzydłowy zadebiutował w barwach Toronto Raptors, gdzie trafił latem po tym, jak stwierdził, że nie chce już więcej grać w San Antonio Spurs. Na koncie zapisał 24 pkt i 11 zbiórek, a jego zespół pokonał u siebie Cleveland Cavaliers 116:104.



W środę świetnie zaprezentowali się Kemba Walker z Charlotte Hornets oraz Andre Drummond z Detroit Pistons. Pierwszy zdobył 41 pkt w przegranym meczu z Milwaukee Bucks 112:113, a drugi uzyskał 24 pkt i aż 20 zbiórek w wygranym spotkaniu z Brooklyn Nets 103:100.



Kawhi Leonard (24 PTS, 13 REB) helps the @Raptors pick up a W in his first action!



TOR beats @cavs 116-104 at home.



Kyle Lowry: 27 PTS, 8 AST

Kevin Love: 21 PTS, 8 REB

Cedi Osman: 17 PTS, 10 REB#WeTheNorth#KiaTipOff18pic.twitter.com/IvxZ54aTcV — NBA (@NBA) October 18, 2018

Wyniki środowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 112:113

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 103:100

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 112:131

Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 111:83

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 98:106

New York Knicks - Atlanta Hawks 126:107

Orlando Magic - Miami Heat 104:101

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 121:100

Sacramento Kings - Utah Jazz 117:123

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 112:108

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 116:104