Pierwszy raz od 2011 roku koszykarze Los Angeles Clippers nie zagrają w play-off ligi NBA. Ekipa z Miasta Aniołów straciła szansę po sobotniej porażce z Denver Nuggets 115:134.

Wiadomo już, że Clippers zakończą po raz 13. w historii klubu sezon zasadniczy z korzystnym bilansem (obecnie wynosi on 42-38), ale po raz pierwszy nie da im to przepustki do play off.

Uciekli rywalom

Walczący wciąż o awans do fazy pucharowej Nuggets byli lepsi od rywali w każdej kwarcie sobotniego pojedynku. Tylko na samym początku spotkania pozwolili rywalom na objęcie prowadzenia, ale szybko przejęli kontrolę i wypracowali przewagę, którą dość systematycznie powiększali.

Will Barton rzucił dla gości 31 punktów, a Nikola Jokić dołożył 23 oraz miał 11 zbiórek i tyle samo asyst, dzięki czemu po raz dziewiąty w tym sezonie zaliczył tzw. triple-double. Zespół z Denver, który wygrał ostatnie pięć meczów, zajmuje dziewiąte miejsce w Konferencji Zachodniej, ale ma taki sam bilans - 45-35 - jak ósma Minnesota Timberwolves. Zespoły te zmierzą się w środę, ostatniego dnia sezonu zasadniczego i prawdopodobnie wówczas wyjaśni się, który z nich zagra w play off.

Lou Williams zdobył dla Clippers 24 pkt. Jego drużyna zanotowała czwartą porażkę w pięciu ostatnich występach. Ostatni raz w play-off zabrakło jej w 2011 roku. Już wcześniej szansę na grę w tej fazie stracił inny zespół z Miasta Aniołów - Los Angeles Lakers.

Sześć drużyn jeszcze walczy

Jak podkreślają media, rok temu kwestia tylko jednego miejsca w play-off na Zachodzie rozstrzygała się w ostatnich siedmiu dniach sezonu zasadniczego. Tym razem - na cztery dni przed zakończeniem pierwszej części sezonu - do obsadzenia jest jeszcze aż pięć lokat w tej konferencji, o które walczy wciąż sześć drużyn. Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans i San Antonio Spurs awans zapewnić mogą sobie już w poniedziałek.



Wyniki sobotnich meczów NBA:

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 115:134

New York Knicks - Milwaukee Bucks 102:115

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 96:124

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 102:108

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 120:126

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 116:105