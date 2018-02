Wizards bez lidera, ale passa trwa. Dobry mecz Gortata





Trwa świetna passa koszykarzy Washington Wizards w NBA. Marcin Gortat i spółka odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu. Polak rozegrał dobre spotkanie, a Czarodzieje pokonali Indiana Pacers 111:102.

Czarodzieje wciąż muszą sobie radzić bez kontuzjowanego lidera Johna Walla, ale paradoksalnie wychodzi im to na dobre. Piąte kolejne zwycięstwo umocniło ich na czwartej pozycji w tabeli Konferencji Wschodniej z bilansem 31-22. Kolega Gortata kontuzjowany. Kilka tygodni przerwy Kolega Marcina... czytaj dalej »

Znaleźli sposób

- John jest bardzo ważną częścią naszego zespołu. Jego brak to dla nas ogromny cios, ale znaleźliśmy sposób, jak grać bez niego - powiedział najskuteczniejszy w drużynie Wizards Bradley Beal, który zdobył 21 punktów.

Gortat na parkiecie przebywał 20 minut i zdobył 11 punktów. Miał też dziewięć zbiórek i jedną asystę.

- Wszyscy grali dobrze i dali coś od siebie - cieszył się trener zwycięzców Scott Brooks.

Wśród rywali, którzy ponieśli pierwszą porażkę po serii sześciu wygranych, wyróżnił się Bojan Bogdanović - 29 pkt. Chorwat nie krył rozczarowania postawą swoją i kolegów z drużyny. - Rywale nie wygrali tego meczu. To my go przegraliśmy zbyt często tracąc piłkę i zbyt łatwo pozwalając im na zdobywanie punktów - ocenił.

Derby rozstrzygnięte w końcówce

Zacięte było derbowe starcie drużyn z Florydy - zespół Orlando Magic wygrał na wyjeździe z lokalnym rywalem Miami Heat 111:109. Było to dopiero trzecie zwycięstwo tej ekipy poza swoim parkietem w ostatnich 24 meczach. Decydujące o zwycięstwie punkty zdobył półtorej minuty przed końcową syreną Jonathan Simmons.

Po drugiej kwarcie koszykarze Magic prowadzili 60:59, ale w trzeciej zdobyli 34 punkty, a rywale o siedem mniej. - Trudno wyjaśnić to, co się stało w tej części gry. W pierwszej i czwartej kwarcie trzeba było pokochać nasz zespół, ale nie mam uzasadnienia dla tego, co było w trzeciej. To było bardzo demotywujące - przyznał trener gospodarzy Erik Spoelstra.



Magic, mimo zwycięstwa, zajmuje dopiero 14. (przedostatnie) miejsce w Konferencji Wschodniej. Heat jest na siódmej pozycji.

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 111:91

Indiana Pacers - Washington Wizards 102:111

Miami Heat - Orlando Magic 109:111

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 109:133

Denver Nuggets - Charlotte Hornets 121:104

Sacramento Kings - Chicago Bulls 104:98

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 104:101