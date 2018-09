Gortat zaczyna na Hawajach. Pozował i opowiadał

Foto: AP/Associated Press/East News/Twitter Video: Fakty TVN

Polska Noc w NBA. Gortat przekazał piłkę na aukcję WOŚP

Marcin Gortat błyszczał na parkiecie, a z trybun dopingowali go zaproszeni goście. Za nami już siódma Polska Noc w NBA. To pomysł na promowanie naszego kraju i naszej kultury, uhonorowanie weteranów wojennych i zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu.

