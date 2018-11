Łapał faul za faulem. Gortat najsłabiej w sezonie





Marcin Gortat zanotował bardzo kiepski występ, a jego Los Angeles Clippers przegrali na wyjeździe z Philadelphią 76-ers 113:122. Gwiazdą meczu okazał się środkowy Szóstek Joel Embiid.

Gortat jak zwykle wyszedł w pierwszej piątce swojego zespołu, wygrał z Embiidem pierwszą piłkę na środku boiska, ale potem było już znacznie gorzej. Polak nie radził sobie z młodym Kameruńczykiem w obronie. W ataku miał jedną asystę, ale to nie przekonało trenera Doca Riversa i dał odpocząć swojemu centrowi.

Mizerny dorobek

"Słyszał, jaki jest kiepski". Wrócił z wyjątkowym rekordem Środowy wieczór w... czytaj dalej » Szansę na rehabilitację Gortat dostał w drugiej kwarcie. Wówczas poszło mu jednak jeszcze gorzej. W ciągu czterech minut złapał cztery faule, miał dwie straty i Rivers ponownie posadził go na ławce. Jak się okazało, Gortat nie wstał z niej już do końca meczu.



W sumie zagrał dziewięć minut, czyli najkrócej w sezonie. W tym czasie nie zdołał zdobyć punktów (raz chybił), miał dwie zbiórki, asystę, dwie straty i cztery faule. To mizerny dorobek. O tym spotkaniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.

Lepiej od niego spisali się inni podkoszowi zawodnicy Clippers. Boban Marjanović i Montrezl Harrell uzbierali w sumie 23 "oczka", ale nie znaleźli sposobu na świetnie dysponowanego Embiida. Kameruńczyk zdobył 41 punktów (przy 50-procentowej skuteczności), miał 13 zbiórek i cztery bloki.

- Najważniejsze to grać agresywnie i trzymać się koncepcji wypracowanej przez trenera - powiedział bohater wieczoru.

Dla pokonanych najwięcej punktów zdobyli: Lou Williams - 26, Danilo Gallinari - 25 i Tobias Harris - 24. Kolejny mecz drużyna Gortata rozegra już w piątek, na wyjeździe z Orlando Magic.

Wyniki NBA:

Atlanta Hawks - Sacramento Kings 115:146

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 117:113

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 107:111

Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 91:110

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 122:113

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 132:119