Błysk i awans LeBrona. Tylko pięciu skuteczniejszych od niego





Foto: EPA/STEVE DIPAOLA | Video: PAP/EPA LeBron James w akcji

LeBron James awansował na szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby punktów uzyskanych w koszykarskiej lidze NBA. W sobotnim, wyjazdowym meczu z San Antonio Spurs (106:110), uzyskał 35 i powiększył dorobek do 31 202 punktów.

33-letni Amerykanin wyprzedził Niemca Dirka Nowitzkiego (31 187), który zmaga się z kontuzją stawu skokowego i na razie nie zagrał w tym sezonie w barwach Dallas Mavericks.



Drużyna Gortata nie dała szans faworytom. Popis Duranta w Nowym Jorku Marcin Gortat... czytaj dalej » Sobotni dorobek Jamesa jest jego najwyższym, od kiedy przeniósł się do Lakers latem tego roku. W klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby rzutów z gry również jest szósty - 11 339. Prześcignął Shaquille'a O'Neala - 11 330.

Teraz Chamberlain

- To faceci, z którymi rywalizowałem, z którymi grałem, których oglądałem jeszcze zanim zacząłem karierę w NBA i podziwiałem ich. Dirk zawsze był jednym z moich ulubionych zawodników, a Shaq to koszykarz, który chyba najbardziej zdominował ten sport. To, że w ogóle wymienia się moje i ich nazwiska w tej samej rozmowie, jest zaszczytem - powiedział James, który w sobotę miał także jedenaście zbiórek i cztery asysty.



Do piątego miejsca w punktowej klasyfikacji, zajmowanego przez Wilta Chamberlaina, brakuje mu jeszcze 217 oczek.



Najlepszym koszykarzem rywali w sobotę był DeMar DeRozan, który uzyskał 30 punktów, miał 12 zbiórek i osiem asyst.

Wyniki sobotnich meczów NBA:

Detroit Pistons - Boston Celtics 89:109

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 111:132

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 85:97

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 107:119

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 105:103

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 117:97

Miami Heat - Portland Trail Blazers 120:111

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 113:91

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 110:106