Mała Góra z NBA. Koszykarz członkiem plemienia Siuksów





Foto: Blake Nicholson/AP/East News | Video: Blake Nicholson/AP/East News/Twitter/TimBontemps/espn Irving jest dumny z indiańskich przodków

Kyrie Irving, jeden z czołowych koszykarzy NBA, został przyjęty do plemienia Siuksów z Południowej Dakoty. Gracz Boston Celtics indiańskie korzenie ma po matce.

Ceremonia odbyła się w rezerwacie Stojącej Skały (Standing Rock). Koszykarz otrzymał imię Mała Góra (Little Mountain), a jego starsza siostra Asia, która również brała udział w ceremonii Buffalo Women – poinformował portal espn.com.

Ich matka pochodziła z tego plemienia Indian zamieszkującego Dakotę Południową, ale jako dziecko została adoptowana i nie wychowywała się wśród pobratymców.



The naming ceremony is complete.

Kyrie Irving was given the name “Little Mountain.” His sister, Asia, was given the name, “Buffalo Woman.” https://t.co/JNgwPpi3O1pic.twitter.com/eWnwC8hGWj — Tim Bontemps (@TimBontemps) 23 sierpnia 2018





Dumny z przodków

Zapolowali na gwiazdy. Gorące lato w NBA Tegoroczna... czytaj dalej » Osierociła bardzo wcześnie Kyriego – miał zaledwie cztery lata, ale mimo to koszykarzowi udało się dotrzeć do informacji o swoich przodkach. Dwa lata temu w jednym z wywiadów Irving wspomniał, że jego matka należała do Lakotów. Ta wiadomość zelektryzowała starszyznę plemienną Siuksów. Rozpoczęto identyfikację rodu, co pozwoliło dotrzeć do dziadków i pradziadków z rodu Białej Góry (White Mountain) w rezerwacie Stojącej Skały w Południowej Dakocie.

26-letni zawodnik, który jest dumny z indiańskich przodków, ma wytatuowany na karku symbol Siuksów. Znajduje się on także na obuwiu koszykarskim promowanym jego nazwiskiem.

Irving przekazał plemieniu darowiznę sześciocyfrowej wysokości.

- Podróż tutaj trwała długo, nie była prosta, ale gdy jesteśmy tu, obejmujemy się, czuję się tak, jakbyśmy nie stracili czasu. To naprawdę wyjątkowe, że jestem tutaj, ponieważ straciłam mamę jako dziecko i nie miałem pojęcia o historii rodziny, o tym, co znaczy być częścią plemienia Siuksów. Jak ważna jest tu integracja wspólnoty - powiedział Irving, który w minionym sezonie grał pierwszy raz dla Boston Celtics po przeprowadzce z Cleveland Cavaliers.



In an emotional naming ceremony, Kyrie Irving was given the Lakota name Little Mountain by the Standing Rock Sioux tribe. https://t.co/sLFAm0Mh5M — ESPN (@espn) 23 sierpnia 2018





Kłopoty zdrowotne

Kolejna kobieta w NBA. "Płeć nie powinna mieć znaczenia" Była koszykarka... czytaj dalej » Mimo że od połowy marca nie grał z powodu odnowionych kłopotów z operowanym wcześniej kolanem, był najlepszym strzelcem ekipy - notował średnio w 60 spotkaniach 24,4 pkt, miał 5,1 asyst i 3,8 zbiórek.

Rzepka pękła podczas finałów NBA w 2015 r. Od tego czasu miał kłopoty ze stawem. W lutym usunięto mu specjalny drut powodujący dyskomfort podczas ruchu. Po tym zabiegu miał powrócić do zdrowia po około czterech tygodniach, ale okazało się, że sprawa była bardziej skomplikowana.

Lekarze wykryli infekcje bakteryjną w obrębie stawu. Dlatego przeszedł kolejny zabieg i nie wystąpił w play-off. Celtowie mimo to dotarli do finału Konferencji Wschodniej, w którym ulegli Cavaliers 3:4.