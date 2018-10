Milionowe kary i zawieszenia. Koszykarze doigrali się za bójkę





Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/East News | Video: PAP/EPA LeBron musiał rozdzielać koszykarzy

Była bójka, jest kara dla trzech koszykarzy, którym puściły nerwy dopuścili się niej w meczu NBA Los Angeles Lakers - Houston Rockets. Chris Paul, Rajon Rondo i Brandon Ingram nie dość, że odpoczną od koszykówki, to będą musieli sięgnąć do kieszeni. Władze ligi podjęły decyzję.

Największą awanturę w najlepszej koszykarskiej lidze świata od 12 lat (pomiędzy zawodnikami New York Knicks a Denver Nuggets) wywołał w czwartej kwarcie Brandon Ingram. Gracz Lakers popchnął Jamesa Hardena przy próbie zdobycia punktów. Lider Rakiet nie zareagował, jednak chwilę później w innej części boiska rzucili się z pięściami na siebie gracze Houston i Los Angeles Chris Paul i Rajon Rondo.

Na telewizyjnych powtórkach widać, jak Rondo opluwa Paula i tym samym prowokuje do agresywnej reakcji, czyli wsadzeniem palca w oko. On z kolei odpowiedział ciosem w twarz. Do bójki włączył się także Ingram, który potem próbował uderzyć Paula. Ostatecznie cała trójka została wykluczona z gry i odpocznie też w kolejnych spotkaniach.

Najwięcej, bo aż w czterech meczach będzie pauzował Ingram, który "sprowokował całą sytuację", jak tłumaczyły władze ligi w oficjalnym oświadczeniu. Będzie musiał też zapłacić 260 tysięcy dolarów. Jak zauważył Kiki Vandeweghe, wiceprezydent do spraw operacji koszykarskiej w NBA, gdyby cios Rondo trafił w Paula, gracz ten otrzymałby jeszcze bardziej surowszą karę.

Najwięcej do kieszeni sięgnie Paul - ponad milion dolarów, który ponadto nie zagra w dwóch spotkaniach. "Za zainicjowanie kontaktu z twarzą Rondo i wymierzenie ciosów" - tłumaczono.

Rondo z kolei czeka trzymeczowe zawieszenie i zapłata blisko 600 tysięcy dolarów. "Za sprowokowanie kontaktu, oplucie i wymierzenie ciosów w kierunku Paula" - czytamy w adnotacji.



Lakers' Ingram and Rondo Suspended; Rockets' Paul Suspended: pic.twitter.com/8FMpBCr7SV — NBA Official (@NBAOfficial) October 21, 2018