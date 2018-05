Mistrzowie w strachu. Rakiety odlatują





Finał NBA bez obrońców tytułu? Scenariusz całkiem możliwy, bo koszykarze Golden State Warriors przegrali trzeci mecz z Houston Rockets. Rakiety do awansu potrzebują już tylko jednej wygranej.

Warriors znaleźli się pod presją, jakiej już dawno nie doświadczyli. Podczas ubiegłorocznej rywalizacji w fazie play-off na Zachodzie nie doznali nawet jednej porażki, a w wielkim finale pokonali Cleveland Cavaliers 4-1. W serii z Rockets prowadzili już 2-1, trzeci mecz wygrywając różnicą aż 41 punktów. Tyle że gracze Rakiet uwierzyli, iż nie są chłopcami do bicia.

- Nie byliśmy wcześniej w takim położeniu, więc musimy znaleźć jakieś rozwiązanie - przyznał rozgrywający Wojowników Stephen Curry.

Kogo obchodzą pudła?

Houston mecz numer pięć finału konferencji wygrało we własnej hali 98:94. Utrzeć nosa mistrzom się udało, choć gospodarze nie rozpieszczali skutecznością z gry (37,2 proc.). Ich lider James Harden uzbierał 19 punktów, ale w czwartek pudłował na potęgę. Trafił ledwie w pięciu z 21 prób. - Kogo obchodzą moje spudłowane rzuty, skoro wygrywamy mecze? - odparł dopytywany o swoją nieskuteczność brodacz.

Źródło: PAP/EPA To nie był najlepszy występ Hardena (z prawej)



Początkowo problemy ze skutecznością miał też Chris Paul. Rozkręcał się powoli. Do przerwy rozgrywający z Teksasu zdobył tylko dwa punkty. W drugiej części meczu dorzucił 18.



Najskuteczniejszy wśród zwycięzców był rezerwowy Eric Gordon (24 punkty). Niemal kompletnie bezproduktywni byli gracze z ławki Warriors. Łącznie zdobyli tylko cztery punkty. Gospodarze zaczęli odjeżdżać mistrzom w trzeciej kwarcie. Koszykarze z Oakland popełniali błędy w obronie i mnożyli straty. W końcówce celnymi rzutami za trzy nadzieję mistrzom przywrócili Gordon i Draymond Green, ale ostatnie słowo należało do Rakiet.



For the city. #SantaFeStrongpic.twitter.com/aCNB11foXq — Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 maja 2018





Znak zapytania

Szósta konfrontacja odbędzie się w sobotę w Oakland, a ewentualna siódma konfrontacja zaplanowana jest na poniedziałek w Houston. Nie wiadomo, co z Paulem. Rozgrywający Rockets końcówkę czwartkowego meczu przesiedział na ławce z powodu problemów z kolanem.



W finale Konferencji Wschodniej koszykarze Boston Celtics prowadzą z Cleveland Cavaliers 3-2.

Houston Rockets - Golden State Warriors 98:94

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Rockets)