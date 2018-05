Rekordowa liczba pudeł za trzy. Czwarty taki finał z rzędu





Golden State czwarty raz z rzędu w wielkim finale NBA! W decydującym, siódmym meczu finału Konferencji Zachodniej obrońcy tytułu pokonali na wyjeździe Houston Rockets 101:92, a o zwycięstwie przesądziła ich znakomita trzecia kwarta i fatalna w wykonaniu Rakiet.

W ponad 80 procentach przypadków drużyna, która wygrywa piąty mecz ostatecznie triumfuje też w całej serii. W rywalizacji Warriors - Rockets wygrały go Rakiety i to one były o krok od wielkiego finału. I choć szóste starcie padło łupem obrońców tytułu, to decydujące miało odbyć się w hali Houston.

Zagra czy nie? Najważniejsze pytanie, które zadawali sobie kibice gospodarzy przed nim, dotyczyło Chrisa Paula, który w piątym meczu tej serii doznał urazu ścięgna prawej nogi. Jeden z głównych liderów Rakiet nie zdołał się wyleczyć i całe spotkanie obejrzał z ławki.

Źródło: EPA/JOHN G. MABANGLO Chris Paul (z prawej) wypadł w najmniej odpowiednim momencie

Długo wydawało się, że gospodarze mają mecz pod kontrolą. W drugiej kwarcie prowadzili już nawet 15 punktami, ostatecznie na przerwę zeszli przy prowadzeniu 54:43. Role zmieniły się w trzeciej kwarcie, wygranej przez mistrzów NBA 33:15. W niej na dobre przebudził się lider mistrzów NBA Stephen Curry, który albo sam kończył akcje "trójką", albo znajdował Klay'a Thompsona, a ten dotrzymywał mu kroku.

Tymczasem element, który funkcjonował przez cały sezon, w Houston zawiódł w najważniejszym momencie. Bo jak inaczej nazwać, to, że Rakiety w siódmym meczu ustanowiły niechlubny rekord NBA w play-offach, pudłując 27(!) prób zza łuku!

Gracze z Oakland nie wypuścili już wygranej, w ostatniej kwarcie jeszcze podkręcając nieco tempo i ostatecznie pozbawiając złudzeń gospodarzy. Najskuteczniejszy na parkiecie był Kevin Durant, autor 34 punktów. Curry dołożył ich 27.

Powtórka z rozrywki

Ekipa Steve'a Kerra zagra więc czwarty raz z rzędu w wielkim finale. Mało tego, czwarty raz z rzędu zmierzy się w nim z Cleveland Cavaliers. W finale Konferencji Wschodniej LeBron James i spółka także przegrywali już 2-3 w rywalizacji z Boston Celtics, ale tak jak Wojownicy odrobili straty i dojdzie do powtórki.



Wynik poniedziałkowego meczu finału Konferencji Zachodniej NBA:

Houston Rockets - Golden State Warriors 92:101

(Warriors wygrali rywalizację play off do czterech zwycięstw: 4-3)