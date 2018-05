Cios za cios i remis na Zachodzie. Rakiety odpaliły





Prawdziwa wymiana ciosów w czwartym meczu finału Konferencji Zachodniej. Koszykarze Golden State Warriors mieli sporą szansę, by przed własną halą wyjść na prowadzenie 3:1 i być o krok od wielkiego finału NBA. Ale ich rywale, Houston Rockets, rozegrali świetną czwartą kwartę i to oni wygrali 95:92. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest więc remis 2-2.

Rakiety chciały zrewanżować się za porażkę w Oakland w trzecim meczu różnicą 41 "oczek" (85:126). Początek należał jednak do Wojowników, którzy szybko objęli prowadzenie 12:0. Pierwsze punkty goście zdobyli dopiero po sześciu minutach. Ich przebudzenie nastąpiło w drugiej kwarcie. W finale Zachodu remis. Rakiety w końcu odpaliły Koszykarze... czytaj dalej »

Odskakiwali i wracali

Odpowiedzialność wzięli na siebie James Harden i Chris Paul, którzy grali jak za najlepszych spotkań sezonu. I to ekipa z Houston prowadziła do przerwy 53:46. W NBA to jednak przewaga żadna, co udowodniła trzecia kwarta. W niej dominował Stephen Curry, trafiając trzy razy z rzędu za trzy punkty a cztery w tej odsłonie i przed ostatnią kwartą gospodarze mieli dwucyfrową przewagę nad rywalami. Wydawało się, że są na dobrej drodze do zwycięstwa. Ale nic bardziej mylnego.

Ta odsłona należała do Paula, który często trafiał po dwójkowych akcjach z Clintem Capelą. Akcją, która okazała się decydująca wydarzyła się dwie i pół minuty przed końcem, gdy za trzy trafił Eric Gordon. Rakiety wyszły na pięciopunktowe prowadzenie (94:89). W samej końcówce Wojownicy zmniejszyli straty do dwóch, a mogli doprowadzić do dogrywki, gdyby w ostatniej akcji nie pomylił się Klay Thompson.

Źródło: EPA/JOHN G. MABANGLO Thompson mógł doprowadzić do dogrywki

Passa przerwana

Wygraną Houston przypieczętował Paul rzutem osobistym. Całe spotkanie zakończył z dorobkiem 27 punktów. Trzy więcej dołożył Harden. W ekipie mistrzów ligi, dla których była to pierwsza porażka po 16 wygranych z rzędu w play off we własnej hali, najlepiej punktowali Curry - 28 punktów i Kevin Durant - 27.

Teraz rywalizacja przenosi się do Houston. Jest remis 2-2, więc piąte starcie zapowiada się niezwykle interesująco. Podobnie jak na Wschodzie w rywalizacji Boston Celtics z Cleveland Cavaliers.



Wynik wtorkowego meczu finału Konferencji Zachodniej NBA:

Golden State Warriors - Houston Rockets 92:95

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)