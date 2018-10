Odebrali pierścienie, rywalom nie dali szans. Zaczęło się wielkie granie w NBA





Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP/East News | Video: Wikipedia CC BY SA 2.0, Flickr Curry jest największą gwiazdą Golden State Warriors

Na ten moment koszykarze Golden State Warriors czekali długo. Przed meczem otwarcia nowego sezonu NBA odebrali mistrzowskie pierścienie za poprzedni sezon. Powody do świętowania były i później - Wojownicy pokonali na inaugurację Oklahomę City Thunder 108:100.

Przedmeczowa ceremonia w hali mistrzów to już tradycja. Nie inaczej było tym razem. Pod dachem Oracle Areny odsłonięto pamiątkowy baner, a Stephen Curry i spółka odebrali z rąk komisarza ligi Adama Silvera pamiątkowe pierścienie. Atmosfera wielkiego święta na ich koncentracji się nie odbiła, bo chwilę później bardzo swobodnie pokonali Oklahomę.



The full @Warriors Ring Night Ceremony & Championship Banner Reveal! #KiaTipOff18#ThisIsWhyWePlayhttps://t.co/RiTaUGGLNq — NBA (@NBA) 17 października 2018

Pod kontrolą

Zawodnicy z Oakland prowadzili niemal przez całe spotkanie. Przewagę zbudowali już po pierwszej kwarcie, a później konsekwentnie ją powiększali. Jedynie trzecia odsłona padła łupem Thunder, ale zwycięstwo gospodarzy nie było zagrożone nawet przez moment.

Gortat milionerem w NBA. Do najbogatszych przepaść Marcin Gortat w... czytaj dalej » We wtorkową noc - co nie jest zaskoczeniem - najjaśniej lśniła gwiazda Stephena Curry'ego. 30-latek zakończył mecz z dorobkiem 32 punktów i dziewięciu asyst. W przegranej drużynie najlepszy wynik zanotował Paul George - 27 oczek.

Dogonić Lakersów

W czerwcu koszykarze Golden State Warriors wywalczyli drugie z rzędu i trzecie w ostatnich czterech latach mistrzostwo NBA. U progu rozpoczynającego się sezonu podkreślają, że wciąż są głodni sukcesu.



- Tak, zdobycie kolejnego mistrzostwa jest naszym celem. Wywalczenie trzech tytułów z rzędu to nie jest coś, co zdarza się często. Kiedy zacznie się sezon, wyłożymy karty na stół i zagramy o pełną pulę - mówił jeszcze przed inauguracyjnym spotkaniem Curry.



Trzy tytuły z rzędu w lidze NBA jako ostatni wywalczyli Los Angeles Lakers w latach 2000-2002. Niezwykle rzadkie osiągnięcie uda się "Wojownikom" już w momencie awansu do finału. Od 1966 roku i zakończenia słynnej serii ośmiu triumfów Boston Celtics, żadnej drużynie nie udało się bowiem wystąpić w pięciu kolejnych finałach.



O kadrowej sile Warriors najlepiej świadczy fakt, że dysponują pięcioma koszykarzami, którzy w poprzednim sezonie mieli prawo gry w Meczu Gwiazd. Do Curry'ego, Kevina Duranta, Klaya Thompsona i Draymonda Greena latem dołączył kontuzjowany na razie DeMarcus Cousins. Poprzednio taki potencjał mieli Celtics w rozgrywkach 1975/76.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 105:87

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 108:100