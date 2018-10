Gortat się doczekał. Clippers poderwał jego zmiennik

Foto: Ringo H.W. Chiu/AP/East News Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Była zabawa i pełne zaangażowanie. Gortat szkolił...

Miłość do sportu nie zna barier. Co udowodnili we wtorek w Łodzi niepełnosprawni ruchowo uczestnicy campu Marcina Gortata. Adepci koszykówki mogli skorzystać z doświadczenia i rad jedynego polskiego zawodnika grającego w NBA. Mogli też poćwiczyć pod okiem reprezentantów Polski w koszykówce na wózkach.

