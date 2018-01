Nie podawał, za to świetnie rzucał. Westbrook znęcał się nad ekipą Gortata





Foto: Mark D. Smith/USA Today Sports/Forum | Video: Keith Allison CC BY-SA 2.0 Russell Westbrook miał powody do radości

Washington Wizards z Marcinem Gortatem przegrali na wyjeździe z Oklahoma City Thunder 112:121. Popis dał rozgrywający gospodarzy Russell Westbrook, który zdobył aż 46 punktów.

Gortat na parkiecie przebywał 21 minut i zdobył cztery punkty, trafiając dwa z trzech rzutów gry. Miał także jedną zbiórkę, jedną asystę i trzy straty. Popełnił pięć fauli. "Król" James wśród legend. Siódmy i najmłodszy w historii Wielkie chwile... czytaj dalej »



Mecz praktycznie pozbawiony był historii. Wizards nawet przez moment w nim nie prowadzili, a Thunder już w drugiej kwarcie osiągnęli 19-punktową przewagę. W trzeciej części gry "Czarodzieje" co prawda zniwelowali różnicę i przez chwilę był remis, ale na więcej nie było ich stać.

Przejął kontrolę

Goście popełnili aż 23 straty i nie potrafili zatrzymać Westbrooka. 29-letni rozgrywający Thunder zdobył aż 46 punktów - najwięcej w sezonie. Do tego dołożył sześć zbiórek i tyle samo asyst.



- Po prostu czytam grę i jeśli nadchodzi czas, żeby przejąć kontrolę, to właśnie to robię - mówił Westbrook.



W pokonanej ekipie kroku starał się mu dotrzymać Bradley Beal. On spotkanie zakończył z dorobkiem 41 pkt i 12 zbiórek.



- Walczyliśmy, ale okazało się to niewystarczające. Straty były zdecydowanie tym czynnikiem, który zaszkodził nam najmocniej - skomentował obrońca Wizards.



Drużyna Gortata kolejny mecz rozegra w sobotę, na wyjeździe z Atlanta Hawks (14-33). Stołeczni koszykarze w obecnym sezonie ligi NBA mają 26 zwycięstw i 22 porażki. W Konferencji Wschodniej zajmują szóste miejsce.

Lider wygrał

Minionej nocy odpoczywali prowadzący w Konferencji Wschodniej koszykarze Boston Celtics (35-14). Na Zachodzie liderami są broniący tytułu Golden State Warriors (39-10).



"Wojownicy" we własnej hali pokonali ekipę Minnesota Timberwolves 126:113, a najlepszy w ich szeregach był Kevin Durant - 28 pkt i 11 zbiórek. Po 25 pkt dołożyli Stephen Curry i Klay Thompson. W zespole "Leśnych Wilków" na wyróżnienie zasługuje Karl-Anthony Towns - 29 pkt i 11 zbiórek.



Warriors mieli w tym meczu niesamowitą skuteczność w rzutach za trzy punkty - 56,8 procent. To więcej niż w przypadku prób oddawanych bliżej kosza - 51,9 proc.