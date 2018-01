Klęska ekipy "Króla" Jamesa. "Nawet na konsoli nie straciłem tylu punktów"





LeBron James ma prawo do obaw

W sobotę w NBA doszło do dwóch hitowych konfrontacji. W meczu dwóch najlepszych drużyn Konferencji Zachodniej Houston Rockets pokonali we własnej hali broniących tytułu Golden State Warriors 116:108. Z kolei ubiegłoroczni finaliści Cleveland Cavaliers polegli z zespołem Oklahoma City Thunder 124:148.

Minionej nocy fani Kawalerzystów nie mieli wesołych min. Ich goście już po pierwszej kwarcie prowadzili różnicą 19 punktów, a później ich przewaga wzrosła nawet do 31 "oczek".

"Robili co chcieli"

Gortat i spółka podnieśli się. Kapitalna kwarta Piętnaście... czytaj dalej » Praktycznie cała drużyna Grzmotów zagrała bardzo dobrze. Paul George zdobył 36 pkt, Russell Westbrook miał 23 pkt, 20 asyst i dziewięć zbiórek, Carmelo Anthony 29 pkt i 10 zbiórek, a Steven Adams 25 pkt i 10 zbiórek.



- Nigdy wcześniej nie przydarzył mi się mecz, w którym rywale zdobyli 148 punktów i to nawet kiedy grałem na konsoli. Thunder po prostu robili co chcieli i wszystko im wychodziło - przyznał gwiazdor Cavaliers LeBron James, zdobywca 18 pkt i siedmiu asyst.



Wśród pokonanych najlepszy był Isaiah Thomas. Jego 24 pkt na niewiele się jednak zdały.

Niemoc Wojowników w końcówce

Naszpikowane gwiazdami zespoły Houston Rockets i Golden State Warriors stworzyły znacznie ciekawsze widowisko. Od początku inicjatywa należała do Rockets, którzy w drugiej kwarcie osiągnęli 17-punktowe prowadzenie. Wojownicy stratę jednak zniwelowali i niemal przez całą ostatnią część gry wynik oscylował w okolicach remisu.



James i Curry wskażą kolegów do gry. Pierwsze wybory do Meczu Gwiazd NBA LeBron James z... czytaj dalej » Kluczowe okazały się trzy ostatnie minuty, w których Warriors nie udało się zdobyć choćby punktu. W tym czasie spudłowali siedem rzutów z gry.



Teksańczyków do zwycięstwa poprowadził Chris Paul. 32-letni rozgrywający zdobył 33 punkty i miał 11 zbiórek oraz siedem asyst. 22 "oczka" i osiem asyst dołożył James Harden.

Nie uszło na sucho

Wśród pokonanych najlepszy był Kevin Durant - 26 pkt. Słabszy dzień mieli natomiast Stephen Curry i Klay Thompson. Łącznie trafili tylko dziewięć z 31 rzutów z gry.



- Prawda jest taka, że nie zasłużyliśmy dziś na zwycięstwo. Graliśmy całkiem słabo, w wielu sytuacjach samemu wyrządzając sobie szkodę. Kiedy stajesz przeciwko tak mocnej drużynie jak Rockets, nie ujdzie ci to na sucho - powiedział trener Warriors Steve Kerr.

Wyniki sobotnich meczów NBA:



Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 124:148

Houston Rockets - Golden State Warriors 116:108

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 97:113

Charlotte Hornets - Miami Heat 105:106

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 115:109

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 111:104

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 116:94

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 117:108

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 125:113