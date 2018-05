Twierdza Celtów ma się dobrze. LeBron dalej od finału





Foto: EPA/CJ GUNTHER | Video: PAP/EPA Celtowie bliżej niż Kawalerzyści

Boston Celtics bliżej wielkiego finału NBA. W piątym meczu finału Konferencji Wschodniej Celtowie nie pozostawili żadnych złudzeń LeBronowi Jamesowi i jego Cleveland Cavaliers, wygrywając 96:83 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą już 3-2.

Dotychczasowe mecze finału na Wschodzie pokazały, ile znaczy atut własnej hali. Po dwóch zwycięstwach Bostonu w TD Garden, ekipa ze stanu Ohio udźwignęła presję w dwóch następnych spotkaniach w Quicken Loans Arena i w efekcie doprowadziła do remisu 2-2. Piąty mecz odbywał się u tych pierwszych.

Dominacja

I Celtics szybko zdominowali wydarzenia na parkiecie. Nieznacznie przegrywali tylko przez moment na początku meczu. Za to już w drugiej kwarcie wypracowali już sobie nawet 16-punktową przewagę. nie obyło się też bez zgrzytów, gdy Larry Nance Junior z Cleveland popchnął Marcusa Morrisa.

Źródło: PAP/EPA/CJ GUNTHER Marcus Morris kontra Larry Nance Jr

Ostatecznie na przerwę oba zespoły udały się przy prowadzeniu gospodarzy 53:42. Gdy na początku czwartej kwarty urosło ono do 21 "oczek", stało się praktycznie jasne, że to koniec emocji w tym spotkaniu. I tak faktycznie było.

W środę ekipa Brada Stevensa była przede wszystkim zespołowa. Najwięcej - 24 punkty (plus siedem zbiórek) - zdobył debiutujący w tym sezonie Jayson Tatum. Ponadto aż czterech innych koszykarzy zakończyło spotkanie z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. To Jaylen Brown, Al Horford, wspomniany Morris i Marcus Smart. U Cavs było tylko dwóch takich graczy. To oczywiście James, który skończył mecz z 26 punktami na koncie i 10 zbiórkami oraz Kevin Love - 14 punktów.

Źródło: EPA/CJ GUNTHER Cavs załamani

Ostatnia szansa

Bilans Celtów na własnym parkiecie w tym sezonie w play-offach wygląda rewelacyjnie: 10-0! Dzięki wygranej, już tylko jednego zwycięstwa brakuje im od gry w wielkim finale. Szósty mecz rozegrają jednak w Cleveland.



Wynik środowego meczu finału Konferencji Wschodniej NBA:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 96:83

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2)