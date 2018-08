"W końcu". Hitowy transfer w NBA





Carmelo Anthony w Polsce. "Trochę zajęło, by ludzie... 21.09 | Gwiazdor New York Knicks, trzykrotny złoty medalista olimpijski Carmelo Anthony przyjechał do Polski w sprawach biznesowych. - Na początku sportowcom jest ciężko, bo patrzy się na nich tylko jak na sportowców - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS.

Jedna z największych sag dobiegła końca. Trzykrotny mistrz olimpijski Carmelo Anthony został koszykarzem Houston Rockets.

Droga byłego lidera Denver Nuggets i New York Knicks do Houston była długa. O transferze mówiło się od wielu tygodni. Brakowało tylko dogadania szczegółów.

Długi i skomplikowany proces

Ostatniemu klubowi "Melo", Oklahomie City Thunder, zależało na pozbyciu się 28 milionowego kontraktu Anthony'ego. Koszykarz zgodził się odejść, ale pod warunkiem, że nowy klub wykupi jego dotychczasową umowę.

W ten sposób na krótko stał się zawodnikiem Atlanta Hawks, która natychmiast zwolniła go z kontraktu i jednocześnie pozbyła się swojego dotychczasowego balastu - oddała do Thunder drogiego w utrzymaniu Dennisa Schrodera (miał zarobić 15,5 mln dolarów rocznie za każdy z kolejnych trzech sezonów).

Anthony został wolnym graczem i mógł negocjować z innymi klubami. Porozumiał się z Rakietami.

Zdjęcie zamieszczone na Instagramie przez dyrektora generalnego Houston Daryla Moreya i dopisek "w końcu" nie pozostawiają już wątpliwości. Transfer doszedł do skutku.

Źródło: Instagram "Melo" podpisał

34-latek podpisał roczny kontrakt za 2,4 mln dolarów. Dostanie także 25,4 mln dolarów od Atlanta Hawks.

W Houston dołączy do Chrisa Paula i Jamesa Hardena. Razem spróbują zatrzymać dominację Golden State Warriors.

W sezonie 2012/13 Anthony był najskuteczniejszym strzelcem ligi (średnia 28,7 pkt). O minionym trzykrotny mistrz olimpijski (2008, 2012, 2016) w Thunder będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Notował w nim średnio 16,2 pkt, 5,8 zbiórek i 1,3 asysty.



