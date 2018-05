Zniszczyli Kawalerzystów. LeBron bezradny





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA To był jednostronny mecz. Koszykarze Cavs statystami

Koszykarze Bostonu Celtics pokazali, że nie będą chłopcami do bicia w starciu z Cleveland Cavaliers jak poprzedni rywale wicemistrzów NBA. W pierwszym meczu finału Konferencji Wschodniej wytrącili faworytom z rąk wszelkie argumenty i wręcz ich zniszczyli. Wygrali bardzo pewnie, różnicą 25 punktów.

Cavs w poprzedniej rundzie play-off roznieśli Toronto Raptors 4-0 i w ekspresowym tempie, głównie dzięki przeżywającemu drugą młodość LeBronowi Jamesowi, załatwiali sobie awans do konferencyjnego finału.



Na Celtach forma wicemistrzów nie zrobiła wrażenia. Pokazali, że w starciu z zespołem (aż czterech graczy Bostonu zdobyło w niedzielę więcej niż 15 punktów) indywidualność - nawet jeśli to LeBron - skazana jest na porażkę. Wygrali 108:83.

Źródło: PAP/EPA Marcus Morris był drugim strzelcem Bostonu. Zdobył 21 punktów

Bez słabych punktów

Gospodarze zagrali szybko, ze świetną obroną i przede wszystkim bardzo skutecznie. W pierwszej kwarcie zdobyli 17 punktów z rzędu (brylowali Jaylen Brown i Al Horford, w sumie w tej części meczu uzbierali 24 punkty).

Zupełnie inaczej niż Kawalerzyści, którzy wyglądali, jakby przyjechali bez amunicji. Spudłowali 14 pierwszych rzutów za trzy punkty, przez całą pierwszą połowę grali na katastrofalnie niskim procencie skuteczności rzutów z gry - 32!

Źródło: PAP/EPA Miny na ławce Cleveland nietęgie



Boston pierwszą kwartę wygrał z przygniatającą przewagą - 36:18. Było tak naprawdę po meczu. Celtowie pokazali potężną siłą i aż strach pomyśleć, co zaprezentują, jak wrócą do zdrowia Gordon Hayward i Kyrie Irving.



Najlepsi wśród przegranych byli "Król James" i Kevin Love. Pierwszy zdobył 15 punktów, drugi o dwa więcej. Niewiele jak na liderów. Niech to wystarczy za podsumowanie bezsilności Cavs.



W poniedziałek rozpocznie się decydująca rywalizacja na Zachodzie, do której przystąpią najlepsi w sezonie zasadniczym koszykarze Houston Rockets oraz broniący tytułu Golden State Warriors.

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 108:83

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw 1-0 dla Celtics)