Rakiety z Houston już najlepsze w historii





Koszykarze Houston Rockets nie zwalniają tempa. Mające obecnie najlepszy bilans w lidze NBA Rakiety pokonały w sobotę New Orleans Pelicans 114:91, odnosząc ósme z rzędu, a pięćdziesiąte dziewiąte w sezonie zwycięstwo, co oznacza poprawienie najlepszego osiągnięcia w historii klubu.

Najlepszy w wykonaniu Rakiet sezon zasadniczy miał miejsce 24 lata temu, kiedy drużyna zakończyła go z dorobkiem 58 wygranych i przystępując do play off z drugiej pozycji na Zachodzie, sięgnęła po jeden z dwóch tytułów mistrzowskich.

- Dziś odnieśliśmy tylko kolejne zwycięstwo. Zwyczajne, normalne - przyznał rozgrywający gospodarzy Eric Gordon, który zakończył mecz z 19 punktów. 11-0. Rakiety z Teksasu poza zasięgiem Koszykarze... czytaj dalej »

Prowadzą i uspokajają

Lider Rockets James Harden uzyskał 27, miał osiem asyst i sześć zbiórek, a na parkiecie spędził tylko 30 minut. Świetnie spisał się także środkowy Clint Capela - 18 pkt, 16 zbiórek, sześć bloków i trzy przechwyty.

- Prowadzimy w lidze, ale jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Nie możemy być pewni nawet pierwszej pozycji przed play off, więc nie ma czasu na relaks - wspomniał Harden.

Podobnie jak inni podstawowi zawodnicy Teksańczyków, końcowe fragmenty spotkania oglądał z ławki rezerwowych, gdyż ich przewaga była niezagrożona. Już do przerwy prowadzili różnicą 27 punktów (64:37).

Wśród pokonanych, w składzie których zabrakło kontuzjowanych Rajona Rondo i reprezentanta Hiszpanii Nikoli Mirotica, wyróżnił się zdobywca 25 pkt Anthony Davis. Pelicans (43-31) plasują się obecnie na szóstej pozycji na Zachodzie.



Wyniki sobotnich meczów NBA:

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 120:108

Detroit Pistons - Chicago Bulls 117:95

Orlando Magic - Phoenix Suns 105:99

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 114:91

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 93:100

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 98:102