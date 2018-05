Ustanowił rekord i zrobił z Toronto LeBronto





Foto: PAP/EPA | Video: Wikipedia CC BY 2.0, PAP/EPA LeBron James był nie do zatrzymania

To był wieczór jednego aktora. Cleveland Cavaliers po raz drugi pokonali w Kanadzie Toronto Raptors, a szalał niesamowity LeBron James. Stąd mała zmiana w nazwie Toronto, o jaką pokusili się amerykańscy komentatorzy.

W drugim meczu drugiej rundy play-off lider Cavs zgromadził 43 punkty i 14 asyst. W sumie miał udział przy zdobyciu 77 punktów, to ponad 60 proc. dorobku całego zespołu.



Został pierwszym koszykarzem w historii NBA, który w play-offach uzbierał co najmniej 40 punktów i 14 asyst. Miesiąc wcześniej pobił inny rekord, do tej pory należący do Michaela Jordana. W meczu z New Orleans Pelicans - notabene należącym do MJ - w 867. spotkaniu z rzędu zdobył co najmniej 10 punktów.

Po prostu LeBronto

Z Raptors James dwoił się i troił, trafiał z niesamowitą przeciętnością - do kosza wpadło jego 19 z 28 rzutów z gry.

Rozluźniony LeBron w czwartej kwarcie co rusz ośmieszał obrońców, prezentując opanowany do perfekcji fadeaway, czyli sprytny rzut z odchyleniem, pomyślany w taki sposób, by uniknąć zablokowania. Widząc, ja on szaleje, komentatorzy spotkania na chwilę zmienili nazwę Toronto na LeBronto.



: Fadeaway.@KingJames#NBAPlayoffspic.twitter.com/jRUTpDwi3J — NBA France (@NBAFRANCE) 4 maja 2018







31 punktów i 11 zbiórek dołożył Kevin Love. Kawalerzyści wygrali po demolce 128:110 i są teraz w bardzo komfortowej sytuacji przed przeniesieniem rywalizacji na swój parkiet.

Finalistów Konferencji Wschodniej chyba można już wskazać, bo drugie zwycięstwo odniósł również Boston Celtics, który pokonał Philadelphia 76ers 108:103.



Wyniki czwartkowych meczów drugiej rundy play-off:

Konferencja Wschodnia

Toronto Raptors - Cleveland 110:128

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Cleveland Cavaliers)



Boston Celtics - Philadelphia 76ers 108:103

(stan rywalizacji2-0 dla Boston Celtics)