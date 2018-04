Na nic wysiłek LeBrona. "Nie doszliśmy do siebie po ciosie"





LeBron James zaliczył triple-double, Cavs i tak przegrali

LeBron James zakończył ten mecz z triple-double na koncie, ale cały jego wysiłek i tak poszedł na marne. Cleveland Cavaliers na własnym terenie zostali rozbici przez Indianę Pacers 98:80.

Gortat rozpoczął od faulu, Wizards od porażki Nie było... czytaj dalej » W pierwszej rundzie play-off Konferencji Wschodniej, w rywalizacji do czterech zwycięstw, zespół z Indiany prowadzi 1-0. Mecz numer 2 odbędzie się w środę, też w Cleveland.

"Trafili nas"

W niedzielny wieczór "Król James" zdobył 24 punkty, trafiając 7 z 17 rzutów. Asyst zanotował 12, zbiórek 10.



On i jego koledzy nie potrafili powstrzymać Victora Oladipo - 6 z 9 prób za trzy 26-latka była udana, w całym spotkaniu uzbierał punktów 32.



Kawalerzyści nie prowadzili choćby przez chwilę. Ich trener Tyronn Lue odwołał się potem do terminologii bokserskiej. - Zaatakowali nas, trafili, a my nie doszliśmy do siebie po tym pierwszym ciosie. Musimy być agresywniejsi, musimy być mocniejsi psychicznie - opowiadał.



James zadowolony rzecz jasna nie był, przesadnie zmartwiony też nie. - Przegrywamy 0-1. A przypominam, że w finale przegrywaliśmy kiedyś 1-3. I daliśmy radę - zaznaczył.



Tak było w sezonie 2015/16, kiedy Cavs o mistrzowskie pierścienie walczyli z Golden State Warriors. Wygrali 4-3.

James zdobył 24 punkty



Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play off NBA:



Konferencja Wschodnia:



Boston Celtics – Milwaukee Bucks 113:107 (po dogrywce)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Celtics



Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 80:98

(stan rywalizacji: 1-0 dla Pacers)



Konferencja Zachodnia:



Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 116:108

(stan rywalizacji: 1-0 dla Thunder



Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 104:101

(stan rywalizacji: 1-0 dla Rockets