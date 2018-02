Gorące rozmowy. Chcą oddać Gortata





Foto: Flickr (CC BY 2.0) | Video: PAP/EPA, Keith Allison CC BY-SA 2.0 Gortat może spodziewać się przeprowadzki

Po pięciu latach gry w Waszyngtonie u Marcina Gortata zanosi się na zmianę otoczenia. "Wizards rozmawiają z kilkoma klubami na temat transakcji" - donosi serwis espn.com. Wszystko rozstrzygnie się do czwartku.

Wizards bez lidera, ale passa trwa. Dobry mecz Gortata Trwa świetna... czytaj dalej » Serwis amerykańskiej stacji powołuje się na kilka źródeł. Twierdzi, że obecnemu pracodawcy Gortata marzy się ściągnięcie DeAndre Jordana, jednego z najlepszych środkowych ligi (ponad 11 punktów i niemal 15 zbiórek na mecz) i mistrza olimpijskiego z 2016 roku.

W zamian do Los Angeles Clippers miałby powędrować polski center i pewnie jeszcze co najmniej jeden zawodnik.

Sam nie wie

Podpytywany na Twitterze o możliwą zmianę klubu, odparł: "Sam nie wiem". Nie brzmiał jak ktoś, kto jest pewny swojego statusu.



"Czyli to standard w NBA, że zawodnik dowiaduje się ostatni?" - próbował wyciągnąć od niego jeden z polskich dziennikarzy.



"Niestety tak" - odpowiedział "Polish Hammer".





Zamiast robić sondy, zapytam wprost!

Drogi @MGortat , będzie ta wymiana do 8 lutego, czy nie?#NBA#NBApl — HUBERT A. Malinowski (@HAMalinowski) 6 lutego 2018

Najgorszy od lat

Gortatowi, któremu w tym miesiącu stukną 34 lata, pozostał rok do końca kontraktu. Za ostatni sezon ma zagwarantowane zarobki w wysokości 13,5 mln dolarów. Jordan latem będzie wolnym agentem.



Kluby NBA mają czas na transakcje do czwartku, do godziny 21 polskiego czasu.



Polski środkowy w swoim jedenastym sezonie występów w lidze spuścił z tonu. Notuje najniższe statystyki od ośmiu lat (średnio 8,9 pkt i 8 zbiórek na mecz). Niedawno sam przyznawał, że coraz trudniej mu z motywacją. Dostrzegał też, że coraz mniej znaczy w zespole z Waszyngtonu.