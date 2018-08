Czterokrotny mistrz NBA kończy karierę. "To była fantastyczna podróż"





Foto: aaronisnotcool / Flickr (CC BY-ND 2.0) | Video: twitter, aaronisnotcool Flickr (CC BY-ND 2.0), Zereshk CC BY-SA 3.0 Manu Ginobili kończy karierę

Argentyński koszykarz Manu Ginobili, który z zespołem San Antonio Spurs czterokrotnie zdobył mistrzostwo NBA, zdecydował się zakończyć karierę sportową. 41-latek przyznał, że decyzja była bardzo trudna.

Kolejna kobieta w NBA. "Płeć nie powinna mieć znaczenia" Była koszykarka... czytaj dalej » "Dzisiaj, targany uczuciami, ogłaszałam przejście na koszykarską emeryturę. Ogromne podziękowania dla wszystkich - rodziny, przyjaciół, kolegów z zespołu, trenerów i kibiców, którzy byli częścią mojego życia przez ostatnie 23 lata. To była fantastyczna podróż, która przerosła moje najśmielsze oczekiwania" - napisał w mediach społecznościowych.

Olimpijskie złoto też ma

W poprzednich kilku sezonach zmagał się z problemami zdrowotnymi - dokuczały mu kontuzje mięśni i stawu biodrowego.



Z Ostrogami sięgał po mistrzowski pierścień NBA w latach 2003, 2005, 2007, 2014.



Na igrzyskach olimpijskich wywalczył z reprezentacją Argentyny i złoty medal (2004), i brązowy (2008). Wystąpił też w IO w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016), a ten ostatni turniej był 13. międzynarodową imprezą w jego karierze. Ma w dorobku wicemistrzostwo świata (2002).



W 2004 roku wybrany został najlepszym sportowcem Argentyny.



Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K — Manu Ginobili (@manuginobili) 27 sierpnia 2018