LeBron szaleje. Jego były zespół dobija do dna





Foto: EPA/STEVE DIPAOLA | Video: PAP/EPA LeBron James w akcji

LeBron James zdobył 28 punktów dla Lakers, którzy zwyciężyli z Portland Trail Blazers 114:110. Coraz gorzej wygląda za to sytuacja uczestników czterech ostatnich finałów ligi NBA i jej triumfatorów z 2016 roku koszykarzy Cleveland Cavaliers.

W sobotę była ekipa Króla Jamesa poniosła ósmą porażkę w dziewiątym meczu tego sezonu, tym razem na wyjeździe z Charlotte Hornets 94:126.

Cavaliers wyraźnie nie radzą sobie po odejściu swojej największej gwiazdy do Los Angeles. Po szóstej porażce został zwolniony trener Tyronn Lue, który w 2016 roku w debiutanckim sezonie doprowadził Kawalerzystów do mistrzostwa. Tymczasowo zastępuje go dotychczasowy asystent Larry Drew, ale i pod jego wodzą zespół sobie nie radzi. Z bilansem 1-8 jest najsłabszy w całej lidze.



Po meczu Drew przyznał, że jest bezradny. - Ta drużyna ewidentnie zmierza w innym kierunku, niż to miało miejsce w ostatnich czterech latach. Jako trener nadal muszę szukać rozwiązania. Staram się stosować różne kombinacje, ale nie wiem, co w tym zespole może zadziałać - tłumaczył.



W spotkaniu z Hornets Cavaliers nie mieli wiele do powiedzenia. Słabo radzili sobie w obronie i stracili aż 126 punktów. Najskuteczniejszy w ekipie gospodarzy był Jeremy Lamb, którego dorobek 19 pkt jest najlepszy w tym sezonie.

Koniec serii

Swoją klasę w sobotę pokazał natomiast James, który w wyjazdowym meczu z Portland Trail Blazers zanotował 28 punktów, 7 asyst i 5 zbiórek. To pierwsze zwycięstwo Lakers nad tym rywalem od 2014 roku, po serii 16 kolejnych porażek. Po 30 punktów dla drużyny gospodarzy rzucili Damian Lillard i CJ McCollum. Głównie dzięki ich staraniom Blazers byli bliscy odrobienia dwudziestopunktowej straty z początku czwartej kwarty, ale na dogonienie Jeziorowców zabrakło czasu.



LeBron James leads with way with 28 pts, 7 asts and 5 rebs in the Lakers 114-110 win vs Portland pic.twitter.com/kutkvt8YSA — Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 listopada 2018





Najbardziej emocjonującą końcówkę meczu obejrzeli kibice w Indianapolis, gdzie miejscowi Pacers pokonali Boston Celtics 102:101. Bohaterem meczu został Victor Oladipo, który rozstrzygający rzut za trzy punkty oddał 3,4 s przed końcową syreną.

Wyniki sobotnich meczów ligi NBA:

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 109:99

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 126:94

Indiana Pacers - Boston Celtics 102:101

Atlanta Hawks - Miami Heat 123:118

Chicago Bulls - Houston Rockets 88:96

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 109:95

Denver Nuggets - Utah Jazz 103:88

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 110:114