Król James dogonił Jordana. "Nie wiem, jak byłem w stanie tego dokonać"





James od lat jest liderem Cleveland Cavaliers

Fantastyczne osiągnięcie LeBrona Jamesa. Koszykarz Cleveland Cavaliers zaliczył minionej nocy 866. z rzędu mecz sezonu zasadniczego NBA z podwójną zdobyczą punktową. Wyrównał w ten sposób rekord legendarnego Michaela Jordana.

Dobry mecz Gortata. Wizards bliżej play-off Marcin Gortat... czytaj dalej » Kawalerzyści pokonali Charlotte Hornets 118:105, a bohaterem meczu został oczywiście James. Przeciwko Szerszeniom rzucił 41 punktów, miał 10 zbiórek i osiem asyst. Statystyki zatem doskonałe, ale do takich 34-latek przyzwyczaił już dawno.

Przeciwko drużynie Jordana

Środowy mecz był dla niego wyjątkowy z zupełnie innego powodu. Kiedy zdobył dziesiąty punkt, stało się jasne, że będzie to jego 866. kolejny mecz sezonu zasadniczego z dwucyfrową zdobyczą. Jak dotąd, tak długą serią mógł pochwalić się tylko jeden koszykarz - legendarny Michael Jordan.

Wyczyn Jamesa ma wymiar nieco symboliczny, bo rekord wyrównał przeciwko Hornets, których właścicielem obecnie jest właśnie Jordan.

Ostatni raz nie udało mu się rzucić dziesięciu punktów ponad 11 lat temu. 5 stycznia 2007 roku zdobył osiem oczek w meczu z Milwaukee Bucks.

- Nie wiem, jak byłem w stanie tego dokonać. Za każdym razem, kiedy jestem wymieniany obok takiego gracza jak Michael, muszę być wdzięczny i pokorny za to co robię - przyznał po środowym meczu.

Dla Cavs było to 45. zwycięstwo w rozgrywkach sezonu zasadniczego.



Wyniki środowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 105:118

Orlando Magic - Brooklyn Nets 104:111

Philadelphia 76ers - New York Knicks 118:101

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 108:103

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 126:114

Utah Jazz - Bolton Celtics 94:97

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 99:111

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 103:93