"Król James" pogra do czterdziestki. Pod jednym warunkiem

LeBron James może grać w NBA nawet do czterdziestych urodzin

18.10 | Koszykarze ligi NBA zarabiają dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. Ale wielu z nich twardo stąpa po ziemi i jeśli tylko mogą to oszczędzają. Zbierają kupony promocyjne na tańsze zakupy w supermarketach, jeżdżą starymi, tanimi autami czy nawet komunikacją publiczną. W tym gronie są najwybitniejsi zawodnicy jak LeBron James, Kawhi Leonard czy Carmelo Anthony. O tym, ile zarabiają i jak oszczędzają wyjaśnialiśmy w programie "24 Godziny".

LeBron James to trzykrotny mistrz NBA

LeBron James przyznał w rozmowie z portalem ESPN, że jest w stanie zawodowo grać nawet do 40. urodzin, jeśli jego syn będzie miał realne szanse, by dołączyć do niego w NBA.