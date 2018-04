"Król James" nie pozwolił wygrać Czarodziejom





Marcin Gortat zdobył 10 punktów, a ekipa Washington Wizards - której barwy reprezentuje - przegrała na wyjeździe z Cleveland Cavaliers 115:119. Stołeczni koszykarze mają teraz 42 zwycięstwa i 37 porażek, w Konferencji Wschodniej NBA zajmują siódme miejsce.

Celtowie polegli w szlagierze. Na Wschodzie wyłoniono ósemkę Sezon zasadniczy... czytaj dalej » Gortat na parkiecie przebywał 25 minut i trafił pięć z dziewięciu rzutów z gry. Na swoim koncie zapisał także siedem zbiórek oraz po jednej asyście, stracie i bloku. Popełnił trzy faule.



Wizards słabo zaczęli mecz, na początku drugiej kwarty przegrywali różnicą 15 punktów. Później grali jednak znacznie lepiej i na 7.35 min przed końcem spotkania to oni prowadzili 104:87.

Jest najlepszy

W tym momencie w ich grze znów coś się jednak zacięło, a szaleńczą pogoń Cavaliers napędzał LeBron James, który 13 ze swoich 33 punktów zdobył w ostatniej kwarcie. Na doprowadzenie do remisu miejscowi potrzebowali zaledwie nieco ponad pięciu minut, a w nerwowej końcówce zachowali więcej zimnej krwi.



Mówiłem to przed meczem, powiem teraz i pewnie za pięć lat też będę to powtarzał. James jest najlepszym zawodnikiem w NBA i takie wyczyny nie są dla niego niczym niezwykłym - komplementował gwiazdę rywali trener Wizards Scott Brooks.



To była trzecia porażka z rzędu Czarodziejów i siódma w ostatnich dziewięciu meczach.



Drużyna Gortata jest pewna gry w fazie play off.

Wyniki czwartkowych meczów NBA:



Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 119:115

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 100:96

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 96:94

Indiana Pacers - Golden State Warriors 126:106

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 111:119

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 117:95