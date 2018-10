Kontuzja tuż przed sezonem. "To straszna wiadomość"





Na nieco ponad tydzień przed rozpoczęciem sezonu 2018/19 NBA zespół San Antonio Spurs stracił podstawowego rozgrywającego Dejounte'a Murraya. 22-letni koszykarz w meczu sparingowym zerwał więzadło w prawym kolanie.

"LeBron o włos lepszy od Jordana" Któremu z... czytaj dalej » - To straszna wiadomość dla niego oraz dla drużyny. Życie jednak toczy się dalej. Wszyscy się pozbieramy i postaramy grać najlepiej, jak potrafimy - wyznał trener Greg Popovich.

Mają problem

Na razie nie wiadomo, ile potrwa absencja Murraya. Do NBA trafił on w 2016 roku wybrany z 29. numerem w drafcie przez Spurs. W poprzednim sezonie wywalczył miejsce w podstawowej piątce. Ostrogi mają teraz problem z obsadzeniem tej pozycji, bo latem zespół opuścił wieloletni rozgrywający Francuz Tony Parker.



Pod wodzą Popovicha, pracującego w San Antonio od 1996 roku, Spurs jako jedyny zespół w ostatnich 21 sezonach zawsze grali w fazie play off, a po mistrzostwo sięgali pięciokrotnie.