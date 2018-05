Mitchell wśród legend NBA. Jazzmani uziemili Rakiety





Foto: Thejasonliu / Wikipedia (CC BY-SA 4.0) | Video: Keith Allison CC BY-SA 2.0, Jose Garcia Flickr (CC BY-SA 2.0) Derral Chen CC BY-SA 2.0 Tym razem James Harden nie znalazł odpowiedzi na grę Utah

Koszykarze Utah Jazz niespodziewanie wygrali na wyjeździe z najlepszym zespołem sezonu zasadniczego Houston Rockets 116:108 w środowym meczu drugiej rundy play-off NBA. Do zwycięstwa poprowadził ich rewelacyjny pierwszoroczniak Donovan Mitchell. Jazzmani wyrównali stan rywalizacji w półfinale Konferencji Zachodniej na 1-1.

Podopieczni trenera Quina Snydera zdobyli w środę tyle samo punktów, co w przegranym pierwszym spotkaniu (116:121), ale tym razem bardziej ograniczyli poczynania gospodarzy w ataku.

Rekordy młodziana

Szalona noc brodacza. Takiego jeszcze nie było Grał jak maszyna,... czytaj dalej » W zwycięskim zespole wyróżnił się 21-letni Mitchell, który zanotował 17 punktów i aż 11 asyst. Tym samym pierwszoroczniak poprawił rekord legendarnego zawodnika Utah Johna Stocktona, który w swoim pierwszych występach w play-off w 1985 roku uzbierał najwięcej 10 asyst.

Mitchell zapisał się w annałach NBA także pod innym względem. Otóż potrzebował tylko ośmiu meczów fazy play-off aby uzbierać 200 punktów. Lepsi pod tym względem w swoich pierwszych sezonach gry byli tylko wielcy Kareem Abdul-Jabbar (sześć gier w 1970 roku) oraz Wilt Chamberlain (siedem spotkań w 1960 roku).

W środę obok Mitchella nie zawiódł Australijczyk Joe Ingles, który ustanowił rekord kariery, zdobywając 27 pkt. Trafił 10 z 13 rzutów z gry, w tym siedem z dziewięciu za trzy. Godnie wspierał go Francuz Rudy Gobert, który zanotował double-double: 15 pkt i 14 zbiórek, a także miał trzy bloki.

Źródło: Thejasonliu / Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Mitchell jest liderem Utah

Harden zaskoczony

To nie był dobry dzień dla lidera Rakiet Jamesa Hardena. Jeden z poważnych kandydatów do tytułu najlepszego gracza sezonu (MVP) źle się czuł przy agresywnej obronie rywali, szczególnie środkowego Goberta. Najsłynniejszy brodacz ligi zdobył wprawdzie 32 punkty, najwięcej w zespole, ale zrobił to przy słabej skuteczność.

Wrócił największy z Wojowników. I bawił się świetnie Koszykarze Golden... czytaj dalej » - Trzeba im oddać sprawiedliwość: to jest znakomity zespół. Zaskoczyli nas od początku, próbowaliśmy zareagować począwszy od drugiej kwarty, ale nasze wysiłki okazały się niewystarczające - mówił po meczu sfrustrowany Harden.

Drugim strzelcem ekipy Houston był Chris Paul - 23 pkt, a kolejne double-double zanotował środkowy Clint Capela - 21 pkt i 11 zb. - Przystąpiliśmy do meczu z szacunkiem dla przeciwników, ale to oni zagrali bardzo agresywnie i skutecznie rzucali, czego nie można powiedzieć o nas. To całe wytłumaczenie - ocenił Paul.



Kolejne dwa spotkania Utah z Houston w półfinale Konferencji Zachodniej odbędą się w Salt Lake City. Trzecie - już w piątek.