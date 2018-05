Gwiazda NBA nagrodzona "telewizyjnym Oscarem"





Foto: Keith Allison / Flickr | Video: tvn24 Bryant w marcu dostał Oscara

Kobe Bryant z kolejną nagrodą za "Dear Basketball". Po Oskarze, film animowany według scenariusza byłego koszykarza NBA, został wyróżniony sportową Nagrodą Emmy za oprawę graficzną.

Nagroda Emmy jest określana mianem "telewizyjnego Oscara". Przyznawana jest za najlepsze produkcje telewizyjne. Również te sportowe.



Zero procent skuteczności. Kobe Bryant ma dobrą radę Wschodząca... czytaj dalej » Film, wyróżniony za oprawę graficzną podczas wtorkowej ceremonii, oparty został na treści listu, który 29 listopada 2015 roku Bryant napisał do "The Players’ Tribune", ogłaszając w nim zakończenie swojej kariery.



Obraz to droga chłopca marzącego o karierze. I który ciężko pracuje, żeby dotrzeć na koszykarski szczyt, a na koniec przyznaje się przed samym sobą, że czas odejść. O odpoczynek dopomina się również zmęczone ciało. Film trwa niecałe cztery minuty.

"Cieszę się, że robimy coś więcej"

"Dear Besketball" w reżyserii Glena Keane'a otrzymał w tym roku Oscara za najlepszą krótkometrażową animację.



- Jako koszykarze powinniśmy się zamknąć i dryblować. Cieszę się, że robimy jednak coś więcej - mówił na scenie Bryant.



Za kulisami opowiadał, że czuje się lepiej niż po zdobyciu tytułu w NBA. Wie co mówi, bo Bryant ma w kolekcji pięć mistrzowskich pierścieni.