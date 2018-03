Gwiazda NBA z Oscarem. "To jest szaleństwo"





"Dear Basketball" według scenariusza koszykarza Kobego Bryanta, w reżyserii Glena Keane'a, otrzymał Oscara za najlepszą krótkometrażową animację. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu.

Zwycięski film oparty został na treści listu, który 29 listopada 2015 roku sportowiec napisał do "The Players' Tribune", ogłaszając w nim zakończenie swojej kariery.

Lepiej niż po zdobyciu tytułu

Obraz przedstawia drogę chłopca zakochanego w koszykówce, marzącego o karierze, ciężko pracując docierającego na szczyt tego sportu, a na koniec przyznającego przed samym sobą, że czas odejść, bo ciało daje do tego sygnały każdego dnia.



Trwa niecałe cztery minuty.



- Powiem szczerze - czuję się teraz lepiej niż po zdobyciu tytułu w NBA - oświadczył blisko 40-letni Bryant, posiadacz pięciu mistrzowskich pierścieni. W rozmowie z dziennikarzami trudno mu było dobierać słowa. - To, że tu jestem i opowiadam o tym wszystkim… Szaleństwo. Mówię wam, to jest szaleństwo - przyznał były koszykarz.

Źródło: PAP/EPA Kobe Bryant i Glen Keane

Najlepszym filmem roku został "Kształt wody" w reżyserii Guillermo Del Toro. Sam Del Toro otrzymał statuetkę dla najlepszego reżysera.

Pełna lista zwycięzców

NAJLEPSZY FILM: "Kształt wody"

NAJLEPSZY REŻYSER: Guillermo Del Toro "Kształt wody"

NAJLEPSZY AKTOR: Gary Oldman

NAJLEPSZA AKTORKA: Frances McDormand

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA Allison Janney

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY: Sam Rockwell



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Tamte dni, tamte noce"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Uciekaj!"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY "Coco"

NAJLEPSZE KOSTIUMY: "Nić widmo"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY: "Ikar"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY "Dear Basketball"

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "The Silent Child"

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY "Fantastyczna kobieta"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA: "Czas mroku"

NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA MUZYCZNA: Alexandre Desplat "Kształt wody"

NAJLEPSZA PIOSENKA: "Remeber Me" z filmu "Coco"

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU: "Dunkierka"

NAJLEPSZY DŹWIĘK: "Dunkierka"

NAJLEPSZY MONTAŻ: "Dunkierka"



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: "Kształt wody"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Roger A. Deakins "Blade Runner 2049"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE "Blade Runner 2049"