Jordan daje miliony dla poszkodowanych po przejściu huraganu





Foto: Shutterstock | Video: TVN24 BiS Michael Jordan pomaga finansowo potrzebującym

Legendarny koszykarz Michael Jordan, obecnie właściciel klubu ligi NBA Charlotte Hornets, przekazał dwa miliony dolarów dla poszkodowanych w wyniku przejścia huraganu Florence w rodzinnej miejscowości Wilmington w stanie Karolina Północna. To nie jedyna jego donacja.

Mistrz NBA widzi Djokovicia na parkiecie koszykarskim Steve Kerr,... czytaj dalej » Kolejne dwa miliony - po milionie dla każdej organizacji - ofiarował amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi i fundacji "For The Carolinas' Hurricane Florence Response Fund.", pomagającym poszkodowanym.



- Czułem, że muszę zadziałać w tej sytuacji, bo Wilmington to mój dom - wyznał 55-letni Jordan.

Wychowywał się i uczył w Wilmington

Ze stanu Karolina Północna pochodzi rodzina fenomenalnego koszykarza, sześciokrotnego mistrza NBA z zespołem Chicago Bulls (1991-1993 i 1996-1998) oraz złotego medalisty igrzysk 1984 i 1992. Urodzony w Nowym Jorku Jordan wychowywał się i uczył w szkole średniej w Wilmington.



W tym stanie nadal mieszkają jego krewni.



W żywiole, który przechodzi przez południowo-wschodnie stany USA, życie straciło 31 osób, w tym 25 w Karolinie Północnej.



Jordan wspiera różne akcje i inicjatywy charytatywne. W październiku 2017 roku przekazał siedem milionów dolarów na budowę placówek medycznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Charlotte.

Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Michael Jordan sześciokrotnie wygrywał rozgrywki NBA