Chłopiec poprosił LeBrona o zdjęcie. Teraz stanie mu na drodze





Foto: PAP/EPA, Twitter | Video: PAP/EPA Tatum i jego Boston ograli ostatnio Philadelhia 76-ers

Przed laty chłopiec Jayson Tatum spotkał swojego idola LeBrona Jamesa i poprosił go o wspólne zdjęcie. Minęło trochę czasu i obaj panowie zagrają przeciwko sobie w finale Konferencji Wschodniej NBA. Tatum to obecnie skrzydłowy Boston Celtics i jedna ze wschodzących gwiazd ligi.

Celtowie zrobili świetny interes, kiedy wybrali 20-latka z trzecim numerem w ubiegłorocznym drafcie. Tatum z miejsca stał się podstawowym graczem zespołu. W przyszłości powinien być jedną z największych gwiazd NBA.

Chciał zwrócić uwagę gwiazdy

Jeszcze sześć lat temu Tatum mógł tylko marzyć o wielkiej karierze i pierścieniu mistrzowskim. Na pewno niezwykle cennym trofeum była wówczas dla niego… fotografia z LeBronem, którą zrobił sobie w dzieciństwie i którą później - w 2012 roku - umieścił na Twitterze. Jednocześnie poprosił tam swojego idola, by śledził jego konto. Wówczas pewnie tak się nie stało, ale obecnie LeBron na pewno już wie, kim jest Jayson Tatum.

















Oko w oko z LeBronem

4-0 i ekspresowy finał. LeBron poskromił Dinozaury To był pokaz... czytaj dalej » Młody skrzydłowy w fazie play-off prezentuje doskonałą formę. Przez ponad 35 minut gry zdobywa średnio po 18,8 punktu, 4,5 zbiórki i 3,2 asysty. Także dzięki niemu Celtowie dotarli do finału Konferencji Wschodniej NBA, eliminując po drodze Milwaukee Bucks (4-3) i Philadelphia 76-ers (4-1). Tam zmierzą się z Cleveland Cavaliers, prowadzonymi przez doskonałego Jamesa.



Po ostatnim meczu z Szóstkami Tatum został zapytany o to, jak w kolejnej rundzie zamierza zatrzymać grającego na tej samej pozycji co on "Króla Jamesa"?



- To dopiero mój pierwszy rok w NBA, więc nie wiem. Naprawdę nie mam odpowiedzi - przyznał szczerze młokos.



Pierwszy mecz obu drużyn odbędzie się w niedzielę w Bostonie. Dzień później rozpocznie się decydująca rywalizacja na Zachodzie, do której przystąpią najlepsi w sezonie zasadniczym koszykarze Houston Rockets oraz broniący tytułu Golden State Warriors.