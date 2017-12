Nadepnął na odcisk Jordanowi i pożałował. "Witaj w NBA, chłopcze"





»

Gary Payton wciąż pamięta to pierwsze spotkanie, choć minęło od niego ponad 27 lat. Był w NBA debiutantem, pewnym swego, nie bojącym się nikogo i niczego. Co mu tam jakiś Michael Jordan. Zaczął go zaczepiać, prowokować, nawet obrażać. Odpowiedź okazała się bolesna.

Łzy i przeprosiny przed kamerami. "Jesteś moim bratem" Po 26 latach... czytaj dalej » W roku 1990 MJ należał już do gwiazd ogromnych rozmiarów, ale nie był jeszcze tym legendarnym Jordanem. Na koncie nie miał ani jednego mistrzostwa NBA.



Payton lubił trash talk, czyli słowną prowokację, gadanie niekoniecznie z sensem. Trafił do ligi jako numer 2 draftu, do ekipy Seattle Supersonics. W meczu przedsezonowym mierzyli się z Chicago Bulls, z Jordanem w składzie.

"Debiutanta zostawcie mnie"

- Nie interesuje mnie, kim - do diabła - jest ten gość. OK, dobrze sobie radzi, ale bez przesady - oświadczył pierwszoroczniak.



Kiedy MJ odpoczywał na ławce, Payton zdobył 19 punktów. Za każdym razem, przebiegając obok siedzącego Jordana, zaczepiał go - czy widział to zagranie, czy widział tamto. Odpowiedzi nie dostał.



Nadleciała we właściwym momencie. Sonics i Bulls spotkali się potem w meczu sezonu zasadniczego. Jordan nie podał Paytonowi ręki przed rozpoczęciem rywalizacji, za to głośno, bardzo głośno oznajmił kolegom: "debiutanta zostawcie mnie". Dorzucił do tego jeszcze mocne słowo.



To, co działo się potem, Payton pamięta dzisiaj tak: szybko złapał faule, więc trener zdjął go z boiska. Mecz zakończył bez punktów. Jordan zdobył ich 33. Pod koniec, jeszcze w czasie gry, MJ zatrzymał się przy ławce Sonics. Wszyscy zamilkli i zaczęli się na niego gapić. Michael, żując gumę, powiedział do Paytona: "To jest - tu znowu mocne słowo - prawdziwa koszykówka. Witaj w NBA, chłopcze".

I pobiegł.



W tym sezonie zdobył pierwszy mistrzowski pierścień. Payton na ten jedyny w długiej karierze czekał do roku 2006, sięgnął po niego w barwach Miami Heat.

Źródło: Keith Allison CC BY-SA 2.0 Gary Payton wciąż pamięta pierwsze spotkanie z MJ-em