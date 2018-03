Zwycięska trójka równo z syreną. Ten sezon należy do Rakiet





Mający najlepszy bilans w NBA koszykarze Houston Rockets pokonali u siebie Phoenix Suns 104:103. Tym samym odnieśli jedenaste z rzędu, a 62. zwycięstwo w sezonie, co oznacza śrubowanie najlepszego osiągnięcia w historii klubu. Tym razem sukces przyszedł im niezwykle trudno, a w końcówce meczu dopisało szczęście.

Rakiety były zdecydowanym faworytem starcia ze Słońcami. Przed tym meczem ich rywale mieli w końcu bilans 19-57 i żadnych szans na udział w fazie play off. Postanowili się jednak postawić Jamesowi Hardenowi i spółce.

Niespełna dwie sekundy

Pierwszy taki mecz Gortata od miesiąca. Czarodzieje przestali trafiać Ponad miesiąc... czytaj dalej » Ekipa z Phoenix niespodziewanie była lepsza przez większość meczu. Houston prowadziło tylko przez chwilę w pierwszej kwarcie. Pod koniec trzeciej części gry goście byli górą aż 82:65. Finisz Rakiet okazał się jednak piorunujący.

Na 1,4 s przed końcem spotkania Rockets przegrywali jeszcze 101:103 i wybijali piłkę z boku. Trevor Ariza podał do rogu do Geralda Greena, a ten oddał desperacki rzut. Kiedy piłka leciała w kierunku kosza, rozległa się końcowa syrena. Wpadła do celu, a miejscowy kibice i zawodnicy oszaleli ze szczęścia.

28 do jednego

Obecny sezon NBA jest jak dotąd wyjątkowy dla Houston Rockets. Wcześniej najlepsze rozgrywki w wykonaniu Rakiet miały miejsce 24 lata temu, kiedy drużyna zakończyła je z dorobkiem 58 wygranych i przystępując do play off z drugiej pozycji na Zachodzie, sięgnęła po jeden z dwóch tytułów mistrzowskich.

Teraz Teksańczycy są już pewni pierwszego miejsca w lidze przed decydującą rozgrywką o pierścienie. Inne ekipy mają problemy, a oni są w formie. W piątek Houston zatriumfowało jedenasty raz z rzędu. Wcześniej miało 17 kolejnych wygranych. Obie serie przedzieliła tylko minimalna porażka 105:108 z Toronto Raptors. To znaczy, że ich bilans w ostatnich miesiącach to 28-1!

Jak zwykle do wygranej poprowadził Rakiety ich lider James Harden. Uzyskał on 28 punktów, osiem zbiórek, dziesięć asyst, dwa przechwyty i blok. Brodacz pewnie zmierza po tytuł najlepszego zawodnika MVP sezonu zasadniczego NBA.

- Jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Nie ma czasu na relaks - powtarza jednak z uporem Harden.

