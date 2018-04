Gortat wciąż w grze. Czarodzieje odzyskali moc





Foto: PAP/EPA | Video: tvn24 Gortat udziela się poza koszykarskim parkietem

Marcin Gortat zdobył 12 punktów, a ekipa Washington Wizards, której barwy reprezentuje, wygrała we własnej hali z Toronto Raptors 106:98 w meczu 1. rundy fazy play off NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 2-2.

Gortat na parkiecie przebywał 28 minut i trafił sześć z ośmiu rzutów z gry. Spudłował wszystkie trzy wolne. Miał także sześć zbiórek, jedną asystę, jeden przechwyt, jedną stratę i popełnił trzy faule.

Gra kompletnie się posypała

Długo nic nie zapowiadało zwycięstwa Wizards. Od początku inicjatywa należała do Raptors, którzy na początku trzeciej kwarty prowadzili różnicą 14 punktów. W tym momencie miejscowi poderwali się do walki i w kilka minut zniwelowali stratę.



Losy spotkania rozstrzygnęły się w końcówce, gra przyjezdnych kompletnie się wtedy posypała. Na 4.37 min przed ostatnią syreną Raptors prowadzili 94:92, ale później trafili jeszcze tylko jeden rzut z gry.



Wśród zwycięzców więcej punktów od Gortata zdobyli tylko Bradley Beal i John Wall - odpowiednio 31 i 27. Wall miał także 14 asyst. W ekipie Raptors najskuteczniejszy był DeMar DeRozan - 35 pkt.



Piąty mecz odbędzie się w środę, w Toronto.



Szansy zakończenia rywalizacji nie wykorzystała ekipa Golden State Warriors. Obrońcy tytułu po trzech zwycięstwach nad San Antonio Spurs tym razem przegrali w Teksasie 90:103.

Źródło: PAP/EPA Gortat zdobył 12 punktów

Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play off:



Konferencja Wschodnia:



Milwaukee Bucks – Boston Celtics 104:102

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)



Washington Wizards – Toronto Raptors 106:98

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)



Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 100:104

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)



Konferencja Zachodnia:



San Antonio Spurs - Golden State Warriors 103:90

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-1 dla Warriors)