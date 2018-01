Gortat szalał. Wpadało niemal wszystko





Marcin Gortat rozegrał najlepszy mecz w sezonie

Dziewięćdziesiąt procent skuteczności, 21 punktów i efektowne zwycięstwo z New York Knicks. Tak Marcin Gortat w tym sezonie jeszcze nie grał. A jeszcze niedawno narzekał na brak motywacji.

W ostatnich dniach w kontekście polskiego jedynaka w NBA najgłośniej było z powodu wywiadu, jakiego udzielił "Newsweekowi". Gortat przyznał w nim, że jest zmęczony koszykówką, że gra coraz mniej go cieszy, że brakuje mu radości i żaru.



Akurat z Knicksami tego żaru było w jego wykonaniu w sam raz. Grał niecałe pół godziny i trafił dziewięć z dziesięciu rzutów z gry. Dołożył osiem zbiórek i blok, a jego Washington Wizards wygrali u siebie 121:103. To najlepszy występ Polka w tym sezonie i wymarzone pierwsze spotkanie w 2018 roku.



- To tylko jeden mecz w sezonie, w którym byłem tak skuteczny. Jestem szczęśliwy, że wygraliśmy. To jest najważniejsza rzecz - przyznał polski środkowy w rozmowie z "Washington Post". On wciąż oczekuje od siebie więcej.



- Gortat rozegrał dobre spotkanie. Jego punkty były nam bardzo potrzebne, jego gra w obronie również. Dobrze się spisał, szczególnie w drugiej części gry - komplementował go trener Wizards Scott Brooks.





Bardziej się im chciało

Po pierwszej połowie Czarodzieje wygrywali tylko 64:63. Piąty bieg wrzucili na początku trzeciej kwarty, gdy szybko odskoczyli rywalom na kilkanaście punktów i już do końca kontrolowali przebieg meczu.



- Myślę, że po prostu byliśmy bardziej skoncentrowani, bardziej zdeterminowani. Każdy w naszej drużynie grał dobrze w obronie i byliśmy skuteczni w ataku. W naszym składzie nie ma słabych punktów. Podstawowa piątka potrafi robić praktycznie wszystko, oprócz mnie rzucającego za trzy punkty - ocenił Gortat.



Najwięcej punktów dla Wizards zdobył Bradley Beal - 27. John Wall dołożył 25 i dziewięć asyst.



Stołeczny zespół wygrał pięć z ostatnich sześciu meczów, w tym z mocnymi Bostonem Celtics i Houston Rockets. W Konferencji Wschodniej zajmują czwarte miejsce, mają 22 zwycięstwa i 16 porażek.

Namęczyli się

Na Zachodzie i zarazem w całej lidze najlepsza jest ekipa Golden State Warriors (30-8). Wojownicy po nadspodziewanie zaciętym spotkaniu na wyjeździe pokonali jedną ze słabszych drużyn tego sezonu Dallas Mavericks 125:122.



Decydujące trzy punkty zdobył Stephen Curry na dokładnie trzy sekundy przed końcem spotkania. Łącznie rozgrywający GSW uzyskał ich 32, a po 25 dołożyli Kevin Durant i Klay Thompson.

Źródło: Flickr (CC BY 2.0) Na Curry'ego zawsze można liczyć

Środowe mecze:

Orlando Magic - Houston Rockets 98:116

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 112:106

Washington Wizards - New York Knicks 121:103

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 98:97

Miami Heat - Detroit Pistons 111:104

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 102:88

Chicago Bulls - Toronto Raptors 115:124

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 122:101

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 122:125