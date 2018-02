Rekord kariery i bolesne zderzenie z parkietem





Foto: PAP/EPA/TANNEN MAURY Tomas Satoransky i jego bolesne zderzenie parkietem

Marcin Gortat zdobył sześć punktów i miał dziewięć zbiórek, a jego Washington Wizards pokonali Chicago Bulls 101:90. Bohaterem stołecznego zespołu był Czech Tomas Satoransky, który zdobył 25 pkt i ustanowił rekord kariery. Meczu jednak nie dokończył.

Gortat grał przez 34 minuty. W tym czasie oddał osiem rzutów, z których trzy trafił. Miał siedem zbiórek w obronie i dwie pod tablicą atakowaną oraz pięć asyst. Satoransky był znacznie skuteczniejszy - na 12 prób 10 okazało się celnych, w tym pięć z sześciu za trzy punkty.

Wizards odnieśli wyjazdowe zwycięstwo mimo kłopotów kadrowych. Nadal kontuzjowany jest John Wall, nie zagrał też chory Markieff Morris. W końcówce meczu głową o parkiet uderzył Satoransky, co stawia pod znakiem zapytania jego udział w kolejnym spotkaniu.





Goddamn, did Bobby Portis think Satoransky was Mirotic? pic.twitter.com/YB1Skxtkco — Danny (@recordsANDradio) 11 lutego 2018

Na domiar złego w czasie gry nos złamał Tim Frazier, który przebywał na parkiecie tylko sześć minut, podobnie jak narzekający na chorobę Ian Mahinmi.



W Konferencji Wschodniej Wizards z bilansem 32 zwycięstw i 24 porażek zajmują czwarte miejsce.

Źródło: PAP/EPA Marcin Gortat w meczu z Bulls

Rekordowy Kerr

Niezniszczalny Nowitzki. Historyczny wyczyn i błąd na koszulce Dirk Nowitzki po... czytaj dalej » Steve Kerr został trenerem, który najszybciej odniósł 250 zwycięstw w NBA. Potrzebował na to 302 spotkań, o 44 mniej niż dotychczasowy rekordzista Phil Jackson. W sobotę jego Golden State Warriors pokonali we własnej hali San Antonio Spurs 122:105. Zespoły te rywalizowały w ubiegłorocznym finale Konferencji Zachodniej i wówczas także górą byli koszykarze z Oakland, którzy później sięgnęli po tytuł mistrzowski.



W drużynie gospodarzy najwięcej punktów, 25, zdobył Klay Thompson. Po 20 dla Spurs rzucili LaMarcus Aldridge i Kyle Anderson. W drużynie z San Antonio z powodu kontuzji nie zagrali Kawhi Leonard, Tony Parker, Rudy Gay i Dejounte Murray.



Aż dwóch dogrywek potrzebowali New Orleans Pelicans, by w Nowym Jorku pokonać Brooklyn Nets 138:128. Kolejny raz świetną dyspozycję zaprezentował Anthony Davis, zdobywając 44 punkty dla Pelicans. Po raz czwarty w tym sezonie i 19. w karierze uzyskał co najmniej 40 pkt.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:



Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 128:138 (po dogr.)

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 104:111

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 112:98

Chicago Bulls - Washington Capitals 90:101

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 130:123

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 122:105

Phoenix Suns - Denver Nuggets 113:123