Gortat nie pomógł. Czarodzieje zawalili końcówkę





Marcin Gortat zdobył 11 punktów, a jego Washington Wizards we własnej hali przegrali z Denver Nuggets 100:108. Stołeczni koszykarze mają zatem na koncie 40 zwycięstw i 32 porażki w tym sezonie NBA. W Konferencji Wschodniej zajmują szóste miejsce.

Gortat na parkiecie przebywał 27 minut i niemal w stu procentach wykorzystał swoje szanse. Trafił wszystkie cztery rzuty z gry oraz trzy z czterech wolnych. Jego dorobek uzupełnia siedem zbiórek i trzy asysty. Miał także jedną stratę i popełnił dwa faule.

Z większą zaciętością

Ostrogi w kryzysie. Najpoważniejszym od 20 lat Historia dzieje... czytaj dalej » Nuggets mają bilans zbliżony do Wizards - 40 zwycięstw i 33 porażki. W Konferencji Zachodniej daje on jednak dopiero dziewiąte miejsce, a do zbliżającej się fazy play off awansuje po osiem najlepszych ekip. Będący pod presją koszykarze ze stanu Kolorado grali z większą zaciętością w obronie niż Czarodzieje. Zmusili rywala do 17 strat, a sami popełnili ich 10.



Jeszcze na nieco ponad cztery minuty przed zakończeniem meczu to miejscowi prowadzili jednym punktem, ale w kolejnych akcjach trafili tylko jeden z sześciu rzutów z gry. Nuggets takich problemów nie mieli i odnieśli zwycięstwo.



Przed drużyną Gortata pozostało jeszcze dziesięć spotkań w sezonie zasadniczym. Kolejne rozegra w niedzielę, u siebie z New York Knicks (26-47).



Wyniki piątkowych meczów NBA:



Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 109:104

Washington Wizards - Denver Nuggets 100:108

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 120:95

New York Knicks - Minnesota Timberwolves 104:108

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 116:111

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 105:118

Oklahoma City Thunder - Miami Heat 105:99

San Antonio Spurs - Utah Jazz 124:120

Portland Trail Blazers - Boston Celt 100:105

Golden State Warriors - Atlanta Hawks 106:94