Spory Gortata przynoszą efekty. "Robię się coraz grubszy"

W obecnym sezonie NBA relacje Marcina Gortata z rozgrywającym i największą gwiazdą Washington Wizards - Johnem Wallem nie należały do najłatwiejszych. Konflikt udało się zażegnać i mimo że panowie nadal sprzeczają się podczas meczów, ich współpraca na parkiecie wygląda dobrze. - On jest jak łyżka, która mnie karmi. Robię się coraz grubszy - chwali kolegę Gortat na antenie "The Sports Daily".

W połowie lutego renomowany amerykański serwis sportowy ESPN poinformował, że Gortat i Wall zorganizowali prywatne spotkanie, aby omówić wzajemne żale i nieporozumienia. Wszystko po tym, jak Polak zamieścił w internecie kontrowersyjny wpis, który stał się zarzewiem otwartego konfliktu.

"Niewiarygodna wygrana. Wspaniałe 'drużynowe' zwycięstwo" - tak wówczas łodzianin podsumował spotkanie z Toronto Raptors (122:119). Kontuzjowany Wall ocenił ten wpis jako przytyk w jego kierunku.

Wyglądało na pretensje

Gortat wciąż w grze. Czarodzieje odzyskali moc Marcin Gortat... czytaj dalej » Lider Czarodziejów wrócił do gry tuż przed fazą play-off. Mimo to pierwsza runda nie zaczęła się dla zespołu ze stolicy najlepiej. Wizards zdecydowanie przegrali dwa pierwsze mecze z Raptors i atmosfera znowu zrobiła się ciężka. Kamery telewizyjne uchwyciły, jak doświadczony rozgrywający i środkowy gorąco spierają się na ławce rezerwowych. Wyglądało, że mają wzajemne pretensje. Obok siedział załamany strzelec Bradley Beal.

Po powrocie z Toronto do Waszyngtonu gra Wizards uległa zdecydowanej poprawie, na co wielki wpływ miała świetna współpraca Walla i Gortata. W trzecim wygranym meczu Polak rzucił 16 punktów, m.in. dzięki sześciu asystom 27-letniego kolegi. W poniedziałek Czarodzieje wyrównali w serii na 2-2 i liczą na kolejne zwycięstwa.

Mieli być zmieceni

- Cieszę się, że John jest zdrowy - tryska dobrym nastrojem Gortat. - On jest jak łyżka, która mnie karmi. Robię się coraz grubszy. Tak to wygląda. Kiedy on gra dobrze, jest najlepszym rozgrywającym ligi. Jeśli szuka kolegów i otwartych pozycji, z których może zaatakować - nikt nie jest skuteczniejszy. Spieramy się, ale to są pożyteczne rozmowy - ocenia "Polski Młot" w rozmowie z "The Sports Daily".

Po kiepskiej atmosferze z meczów w Toronto nie ma już śladu.

- To niewiarygodne, że kiedy przegrywaliśmy 0-2, to ludzie mówili, że zostaniemy zmieceni do zera - wspomina Gortat. - Pojawiły się szalone historie, że kłócimy się z Johnem. To nonsens. Od pięciu lat w ten sposób dyskutujemy na ławce. A potem wychodzimy na parkiet i pokazujemy, jaka chemia jest między nami. I gramy naszą koszykówkę - wyjaśnia.

"Wszyscy jesteśmy braćmi"

We wtorek zero. W nocy Gortat zmazał plamę Poprzednio nie... czytaj dalej » Zadowolony ze współpracy jest także Wall. Amerykański gwiazdor też nie szczędzi pochwał naszemu rodakowi.

- Marcin robi wszystko, byśmy ja i Bradley mieli otwarte pozycje do rzutu - analizuje Wall. - On jest naszą tylną linią obrony, ochrania kosz. To kluczowy zawodnik dla drużyny. Blokuje, zbiera, stawia zasłony. Sprawia, że ja i Bradley jesteśmy agresywniejsi w zagraniach pick-and-roll, a to pozwala nam angażować pozostałych zawodników z drużyny. Zawsze staram się znaleźć Marcina na parkiecie. Mówię mu, żeby był gotowy na moje podania. Ludzie, którzy patrzą na nas z boku, mogą myśleć, że się kłócimy. Ale my dyskutujemy, jak grać lepiej. Wszyscy jesteśmy braćmi - ucina spekulacje Wall.

- To część ich relacji. Spierali się już w przeszłości. Ale oni nie mają z tym problemu. Po prostu starają się, żeby ich gra dobrze funkcjonowała - podsumowuje były gwiazdor Boston Celtics, a obecnie komentator telewizyjny Paul Pierce.

Piąty mecz Wizards z Raptors w środowy wieczór.

