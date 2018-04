Gortat grał długo, trafiał rzadko. Czwarta z rzędu porażka Czarodziejów





Foto: PAP/EPA | Video: tvn24 Marcin Gortat aktywny jest także poza parkietami NBA

Marcin Gortat zdobył sześć punktów, a jego Washington Wizards we własnej hali przegrała z Atlanta Hawks 97:103. Stołeczni koszykarze mają w sezonie 42 zwycięstwa i 38 porażek, w Konferencji Wschodniej NBA zajmują ósme miejsce.

"Król James" nie pozwolił wygrać Czarodziejom Marcin Gortat... czytaj dalej » Gortat na parkiecie przebywał aż 39 minut - najdłużej w tym sezonie. Trafił jednak tylko trzy z ośmiu rzutów z gry. Miał też 11 zbiórek, cztery asysty, jeden blok i dwie straty. Popełnił dwa faule.

Strasznie pudłowali

Czarodzieje doznali czwartej porażki z rzędu i ósmej w ostatnich dziesięciu meczach. Wizards są już pewni gry w play off, ale u progu tej fazy rozgrywek prezentują się słabo. W piątek nie zdołali pokonać jednej z najsłabszych drużyn.



To była dopiero 23. wygrana Hawks w 80 meczach, którzy zawdzięczają ją dobrej postawie w końcówce. Na niespełna pięć minut przed końcem to Wizards prowadzili 93:87, ale później nie trafili żadnego z sześciu kolejnych rzutów.



- Nikt dziś nie chciał podawać, a kiedy piłka nie krąży wśród zawodników, trudno jest wypracować dogodną pozycję do rzutu. W efekcie strasznie pudłowaliśmy - ocenił trener Wizards Scott Brooks.



Gortat, choć nie odpowiada za kreowanie gry, z czterema asystami był w tym elemencie najlepszy w zespole.



Wyniki piątkowych meczów NBA:



Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 96:113

Boston Celtics – Chicago Bulls 111:104

New York Knicks – Miami Heat 122:98

Toronto Raptors – Indiana Pacers 92:73

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 103:122

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 93:94

Detroit Pistons – Dallas Mavericks 113:106 (po dogrywce)

Orlando Magic – Charlotte Hornets 100:137

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 132:130

Washington Wizards – Atlanta Hawks 97:103