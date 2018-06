Nie rzucał, bo myślał, że wygrywają. Zapłacili za to dogrywką i porażką





Koszykarze Golden State Warriors pokonali u siebie po dogrywce Cleveland Cavaliers 124:114 w pierwszym meczu finału ligi NBA. Gościom nie wystarczyła świetna gra LeBrona Jamesa, który zdobył 51 punktów. Kawalerzyści nie wykorzystali także ogromnej szansy na wygraną w regulaminowym czasie gry, kiedy na 4,7 sekundy przed końcem głowę stracił JR Smith.

Rekordowa liczba pudeł za trzy. Czwarty taki finał z rzędu Golden State... czytaj dalej » W finale po raz czwarty z rzędu grają te same drużyny, co ma miejsce pierwszy raz w historii. W 2015 roku Warriors wygrali 4-2, w kolejnym ulegli 3-4, a następnie po ściągnięciu Kevina Duranta zwyciężyli gładko 4-1.

Fantastyczny LeBron

Gospodarze od początku mieli problem z rzutami za trzy punkty, które zwykle stanowią ich najgroźniejszą broń. W połowie czwartej kwarty mieli na koncie trafionych tylko osiem z 30 prób.



Cavaliers natomiast w ofensywie napędzał James. 33-latek w finale gra ósmy rok z rzędu, a dorobek z minionej nocy jest jego rekordem kariery w serii decydującej o mistrzostwie. Tylko czterech koszykarzy w historii NBA zdobyło w finale więcej punktów. Rekordzistą jest Elgin Baylor. W 1962 roku w piątym meczu z Boston Celtics uzyskał dla Los Angeles Lakers 61 pkt.

James miał świetną skuteczność. Trafił 19 z 32 rzutów z gry. Jego dorobek uzupełnia osiem asyst i osiem zbiórek. Bardzo ważna była też waleczność pozostałych graczy gości. Cavaliers mieli aż 18 zbiórek pod atakowanym koszem.

Nie kontrolował wyniku

Zespół z Ohio był niesamowicie blisko niespodziewanej wygranej. Na 4,7 s przed końcem czwartej kwarty rzuty wolne wykonywał George Hill. Pierwszy trafił, czym doprowadził do remisu, ale w drugiej próbie chybił. Kawalerzyści mieli jeszcze jedną szansą, bo piłkę zebrał JR Smith. 32-latek zamiast rzucać zaczął jednak uciekać na obwód, bo myślał, że jego zespół prowadzi i chciał, aby upłynął pozostały czas.



JR Smith with the dumbest play in NBA Finals history. LeBron is going to trade him to Siberia pic.twitter.com/rEX7pqlerS — Eric Rosenthal (@ericsports) 1 czerwca 2018





W dogrywce Warriors szybko przejęli inicjatywę. Przez ponad trzy minuty nie pozwolili zdobyć rywalom choćby punktu, a sami uzyskali dziewięć.



Najlepszy w ich szeregach był Stephen Curry - 29 pkt i dziewięć asyst. Durant dołożył 26 pkt i dziewięć zbiórek, Klay Thompson 24 pkt, a Draymond Green 13 pkt, 11 zbiórek, dziewięć asyst, pięć przechwytów i trzy bloki.



Drugi mecz odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, również w Oakland. Rywalizacja będzie się toczyła do czterech wygranych spotkań.

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 124:114 (po dogrywce)

Stan rywalizacji: 1-0 dla Warriors