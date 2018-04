Dramat słynnego trenera z NBA. Kondolencje składają mu najwięksi





Foto: PAP/EPA Greg Popovich jest niezwykle szanowanym trenerem

Trener koszykarzy San Antonio Spurs i reprezentacji USA Gregg Popovich przechodzi bardzo trudne chwile. W wieku 67 lat zmarła żona szkoleniowca - Erin. W związku z tym Popovich nie poprowadzi Ostróg w trzecim meczu pierwszej rundy play-off z Golden State Warriors, który odbędzie się z czwartku na piątek polskiego czasu.

Popovicha na ławce trenerskiej zastąpi jeden z asystentów, Włoch Ettore Messina. Broniący tytułu Wojownicy prowadzą w serii 2-0.

NBA go wspiera

Zero punktów, żadnej wygranej. Gortat w tarapatach Drugi mecz i... czytaj dalej » Państwo Popovich byli małżeństwem przez 40 lat i mieli dwójkę dzieci. Doczekali się też dwojga wnucząt.

Trenerowi, który ma w dorobku pięć tytułów mistrza NBA kondolencje za pośrednictwem mediów społecznościowych składają koszykarze i władze klubów najlepszej ligi świata. Uczynili to m.in. legendarni zawodnicy: Bill Russell, Magic Johnson, Kobe Bryant oraz Steve Nash.

"Była wspaniałą kobietą"

Generalny menedżer Spurs R.C. Buford powiedział dla espn.com, że odejście Erin to strata dla klubu z San Antonio.



- Erin była silną, wspaniałą, miłą, inteligentną kobietą, która dawała nam miłość, wsparcie i humor. Cała organizacja jest w smutku, bo straciliśmy członka naszej koszykarskiej rodziny. Pop dziękuje wszystkim za okazywaną miłość i serce - podkreślił Buford.



Cookie and I send our thoughts and prayers to Coach Gregg Popovich and his family on their loss of his wife Erin. May she rest in peace. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 19 kwietnia 2018



Knowing Pop, it’s fair to assume Erin Popovich was an absolute legend. My deepest sympathies to Pop and his daughters. — Steve Nash (@SteveNash) 19 kwietnia 2018