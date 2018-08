Ma podbić NBA, pochwalił się koszulką legendy





Foto: Shutterstock | Video: Wikipedia, Flickr Doncić jest wielkim fanem Bryanta

Luka Doncić, numer trzy draftu, otrzymał od legendy ligi NBA Kobe Bryanta koszulkę z autografem. 19-letni Słoweniec, mistrz Europy, choć zagra w Dallas Mavericks, nie ukrywa, że jest fanem byłego koszykarza Los Angeles Lakers.

Fenomenalny słoweński nastolatek, mistrz Euroligi z Realem Madryt i najlepszy gracz sezonu (MVP) w tych rozgrywkach, pochwalił się prezentem na swoim kocie na jednym z portali społecznościowych.

Źródło: Luka Doncic Koszulka Bryanta z autografem



Doncić, uchodzący za jeden z największych talentów w Europie, w Dallas będzie występował u boku innej gwiazdy NBA Niemca Dirka Nowitzkiego. W koszulce z numerem 77 (w takiej samej grał w Królewskich) zadebiutuje najprawdopodobniej podczas tournee w Chinach przed sezonem NBA. W lidze letniej nie zagrał m.in. z powodu spraw formalnych związanych z wykupem swojego kontraktu z Realu.

Oddany przez Jastrzębie

"W końcu". Hitowy transfer w NBA Jedna z... czytaj dalej » Kibice w USA zobaczą go już w drugim dniu sezonu 2018/19 - 17 października. Dallas na wyjeździe rywalizować będzie z Phoenix Suns. Słońca z numerem 1 w naborze pozyskały Bahamczyka Deandre Aytona. Doncić drafcie został wybrany przez Atlanta Hawks, ale Jastrzębie natychmiast oddały go do Mavericks w zamian za numer piąty Trae'a Younga (oraz jeden przyszłoroczny wybór). Słoweniec w lipcu podpisał czteroletni kontrakt i przez pierwsze trzy sezony sezony zarobi 18,6 mln dolarów. W ostatnim roku obowiązywania kontraktu Doncić ma otrzymać podwyżkę o 26,4 proc., chyba że wcześniej klub zdecyduje się podpisać długoterminową umowę.



Zespół z Teksasu ma nadzieję, że powtórzy się historia, którą 20 lat temu zapoczątkowało pozyskanie Nowitzkiego. Niemiec okazał się wielką gwiazdą i w 2011 roku poprowadził drużynę do jedynego w historii mistrzostwa NBA. Sezon 2018/19 ma być ostatnim w karierze 40-letniego koszykarza.